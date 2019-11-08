Los pasajeros se colocan en el centro de los contratos firmados con las compañías de transporte para satisfacer mejor sus necesidades y expectativas.
Île-de-France Mobilités mantiene una relación permanente con las asociaciones de usuarios a través de:
- La organización de reuniones además de los comités de línea o los procedimientos oficiales de consulta.
- La transmisión constante de información mediante la difusión de las publicaciones de Île-de-France Mobilités. En este contexto, para fortalecer la comunicación de Île-de-France Mobilités con las asociaciones de usuarios, se publica trimestralmente una carta a los territorios. Resume las acciones llevadas a cabo tanto en términos de proyectos de transporte actuales como de procesos de consulta con asociaciones.
- Acciones más específicas a través del sistema "Line Witnesses" de la AUT Île-de-France en la red RATP, financiado por Île-de-France Mobilités desde 2012, o el sistema de visualización en estaciones para asociaciones de usuarios presente en casi 30 estaciones de Île-de-France.