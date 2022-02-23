Reembolso de puntualidad 2022, RER B Nord - Transilien SNCF Voyageurs

Operación finalizada: ya no es posible enviar una solicitud.

⚠ Esta campaña de reembolso ha terminado: ya no es posible presentar nuevas solicitudes.

Para cualquier pregunta relacionada con esta campaña de reembolsos, que ya está cerrada, visita las preguntas frecuentes dedicadas.

Tu dirección

La siguiente lista indica los municipios que están adscritos al eje 2-TGV Aulnay-sous-Bois / Aeropuerto Charles De Gaulle. Debes haber vivido, trabajado o estudiado en uno de los siguientes municipios en 2022:

  • Aulnay-sous-Bois
  • Chennevières-lès-Louvres
  • Epiais-lès-Louvres
  • Le Mesnil-Amelot
  • Persianas
  • Mauregard
  • Mitry-Mory
  • Roissy-en-France
  • Sevran
  • Tremblay-en-France
  • Vémars
  • Villepinte
  • Villeron

Tu pase Navigo

Para ser reembolsado, debe haber tenido en 2022 paquetes elegibles para reembolso, a saber:

  • Navigo Annual, incluyendo precios para mayores
  • El Mes de Navigo incluye el Discovery Pass y el Smartphone
  • Paquete de Mes de Descuento 50% y Mes de Solidaridad 75%
  • imagina R Estudiante e imagina R Escuela

Otros tipos de paquetes o entradas individuales no son elegibles y no pueden ser reembolsados.

Meses con menos del 80% de puntualidad en 2022

  • jun
  • jul
  • ago
  • sept
  • oct
  • nov
  • dic

La puntualidad fue inferior al 80% durante 7 meses en el eje RER B Aulnay-sous-Bois / Aeropuerto Charles De Gaulle 2-TGV en 2022. Debes haber realizado al menos 3 pagos mensuales en paquetes durante los meses correspondientes (junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre de 2022) para ser elegible para un reembolso.

Cantidades reembolsadas

Teniendo en cuenta los 7 meses de puntualidad inferior al 80% de este eje en 2022, la cantidad total del reembolso corresponde a:

  • Medio mes de pase Navigo si has tenido entre 3 y 5 pagos mensuales de pases en los meses indicados anteriormente
  • un mes de pase Navigo si has realizado 6 o 7 pagos mensuales de pases entre los meses indicados anteriormente

La cantidad varía según el tipo de último paquete que hayas comprado entre los meses con menos del 80% de puntualidad. Como ticket, la siguiente tabla te muestra las cantidades que se pueden reembolsar.

Tipo de paquete retenidoEntre los 3 y 5 meses*6 o 7 meses*
Navigo Anual y Mes - Zona 1-537,60 €75,20 €
Navigo Anual y Mes - Zona 2-334,10 €68,20 €
Navigo Anual y Mes - Zona 3-433,40 €66,80 €
Navigo Anual y Mes - Zona 4-532,60 €65,20 €
Navigo Mes - 50% de descuento - Zona 1-518,80 €37,60 €
Mes Navigo - 50% de descuento - Zona 2-3€17,1534,30 €
Mes Navigo - 50% de descuento - Zona 3-416,70 €33,40 €
Mes de Navigo - 50% de descuento - Zona 4-516,30 €32,60 €
Mes Navigo - Solidaridad 75% - Zonas 1-59,40 €18,80 €
Mes Navigo - Solidaridad 75% - Zonas 2-38,58 €€17,15
Navigo Mes - Solidaridad 75% - Zonas 3-48,35 €16,70 €
Mes de Navigo - Solidaridad 75% - Zonas 4-58,15 €16,30 €
Precios anuales para mayores de Navigo18,80 €37,60 €
imagina R - Estudiante19,00 €38,00 €
imagina R - Escuela19,00 €38,00 €

*detenido en meses cuya puntualidad era inferior al 80% en el eje correspondiente

Fecha límite para la solicitud: 20 de abril de 2023 a las 23:59

