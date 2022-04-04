Reembolso relacionado con la puntualidad 2021, RER B Nord - SNCF Transilien
Aulnay-sous-Bois / Mitry-Claye, RER B
Operación finalizada: ya no es posible enviar una solicitud.
Ya no es posible hacer nuevas solicitudes para esta operación.
Para cualquier pregunta relacionada con esta campaña, que ya está cerrada, visita las preguntas frecuentes dedicadas.
Meses con menos del 80% de puntualidad en 2021
- feb
- jun
- jul
- ago
- sept
- oct
- nov
- dic
La tasa de puntualidad fue inferior al 80% durante 8 meses en el eje RER B Aulnay-sous-Bois / Mitry-Claye en 2021.
Fecha límite para la presentación de la solicitud: 4 de abril de 2022 a las 23:59 h.