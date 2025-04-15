Puntualidad 2024 - Eje Aulnay-sous-Bois / Aeropuerto CDG 2-TGV
Aulnay-sous-Bois / Aeropuerto CDG 2-TGV
Operación finalizada: ya no es posible enviar una solicitud.
Si has solicitado un reembolso para esta campaña, puedes seguir tu progreso desde la página de seguimiento de reembolsos.
Si tienes alguna pregunta, consulta las preguntas frecuentes dedicadas.
El eje aeroportuario Aulnay-sous-Bois / CDG 2-TGV del RER B, operado por Transilien SNCF Voyageurs en nombre de Île-de-France Mobilités, registró una puntualidad inferior al 80% durante 3 meses en 2024, lo que le otorga derecho a un reembolso.
Para beneficiarse de ello, debes cumplir dos condiciones:
- Tu domicilio, lugar de trabajo o estudio debe estar ubicado en uno de los municipios atendidos por este eje.
- Debes haber tenido un pase Navigo elegible (mensual o anual) para los meses correspondientes.
Para solicitar un reembolso, debes iniciar sesión o crear una cuenta Île-de-France Mobilités Connect.
Tu dirección
Aquí está la lista de municipios adscritos al eje Aulnay-sous-Bois / CDG 2-TGV Aeropuerto. Para ser elegible, debes haber vivido, trabajado o estudiado en una de ellas en 2024.
- Aulnay-sous-Bois
- Chennevières-lès-Louvres
- Epiais-lès-Louvres
- Le Mesnil-Amelot
- Persianas
- Mauregard
- Mitry-Mory
- Moussy-le-Neuf
- Moussy-le-Vieux
- Roissy-en-France
- Sevran
- Tremblay-en-France
- Vémars
- Villeneuve-sous-Dammartin
- Villepinte
- Villeron
Si ya tienes una cuenta Île-de-France Mobilités Connect, asegúrate de que tu dirección esté actualizada en tu espacio personal.
Si te has mudado, trabajado o estudiado en uno de estos municipios, se requerirá una prueba al final de tu solicitud.
Tu pase Navigo
Para que te reembolsen, debes haber tenido un plan elegible en 2024, entre los siguientes:
- Navigo Annual, incluyendo precios para mayores
- Navigo Month, incluyendo en Discovery Pass y Smartphone
- Paquete de Mes de Descuento 50% y Mes de Solidaridad 75%
- imagina R Estudiante e imagina R Escuela
Otros tipos de paquetes o entradas individuales no son elegibles y no pueden ser reembolsados.
Los meses en los que la puntualidad fue inferior al 80% en 2024
- feb
- jun
- dic
Para ser elegible para un reembolso, debes haber tenido un pase Navigo elegible durante los 3 meses de 2024 cuando la puntualidad del eje fue inferior al 80%.
Cantidades reembolsadas
Debido a 3 meses de puntualidad inferior al 80% en esta ruta en 2024, puedes beneficiarte de un reembolso equivalente a medio mes de pase Navigo, siempre que hayas realizado al menos 3 pagos mensuales durante los meses correspondientes.
Para efectos de entradas, la tabla siguiente muestra las cantidades que se pueden reembolsar.
|Tipo de paquete retenido
|entre los 3 y 5 meses*
|Navigo Anual y Mes - Zona 1-5
|43,20 €
|Navigo Anual y Mes - Zona 2-3
|39,40 €
|Navigo Anual y Mes - Zona 3-4
|38,40 €
|Navigo Anual y Mes - Zona 4-5
|37,40 €
|Mes Navigo - 50% de descuento - Zona 1-2
|21,60 €
|Mes Navigo - 50% de descuento - Zona 2-3
|19,70 €
|Mes Navigo - 50% de descuento - Zona 3-4
|19,20 €
|Mes de Navigo - 50% de descuento - Zona 4-5
|18,70 €
|Mes Navigo - Solidaridad 75% - Zonas 1-5
|10,80 €
|Mes Navigo - Solidaridad 75% - Zonas 2-3
|9,85 €
|Navigo Mes - Solidaridad 75% - Zonas 3-4
|9,60 €
|Mes de Navigo - Solidaridad 75% - Zonas 4-5
|9,35 €
|Precios anuales para mayores de Navigo
|21,60 €
|imagina R - Estudiante
|20,80 €
|imagina R-School
|20,80 €
*internos entre meses con menos del 80% de puntualidad.
¿Tienes alguna duda sobre tu elegibilidad? Lanza tu solicitud de reembolso y se evaluará paso a paso.
La cantidad reembolsada se calcula automáticamente y se muestra en tiempo real durante todo el proceso.
Fecha límite para enviar: 15 de abril de 2025 a las 23:59.