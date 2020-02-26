Dispositivo de visualización en la estación

Esta propuesta fue objeto de dos deseos en el Consejo del Syndicat des Transports d'Île-de-France el 13 de febrero y el 10 de julio de 2013, que fueron aprobados por unanimidad, solicitando la implementación de esta medida. En este contexto, la RATP y SNCF Transilien, operadores y propietarios de las estaciones, han realizado trabajos de colaboración bajo el auspicio de Île-de-France Mobilités (anteriormente STIF) y el Comité de Socios del Transporte Público, con el fin de establecer las disposiciones necesarias para la implementación de espacios de exhibición en las estaciones para asociaciones de usuarios.

En este ticket, una carta constitutiva define las condiciones bajo las cuales la RATP y SNCF Transilien, operadores y propietarios de las estaciones, establecen espacios de visualización en las estaciones para asociaciones de usuarios y las normas que cada socio se compromete a respetar para garantizar el correcto funcionamiento del sistema.

Île-de-France Mobilités, como autoridad organizadora del transporte público en la región de Île de France, y el Comité de Socios del Transporte Público, a través de su presidente y el Colegio que representa a los usuarios, garantizan que la carta sea respetada por los socios.

RATP y SNCF Transilien definen, para los espacios de exposición que poseen, las condiciones y condiciones prácticas del sistema y, en particular: el formato de la pantalla, la instalación de las vallas publicitarias en las estaciones y los términos y condiciones para la entrega de los carteles por parte de las asociaciones de usuarios y su exhibición en la estación.

Durante los primeros 9 meses de 2014 se realizó un experimento para calibrar el sistema en las estaciones seleccionadas por los operadores en consulta con las asociaciones. Al final de este periodo de pruebas, Île-de-France Mobilités organizó una retroalimentación el 30 de enero de 2015 en presencia de asociaciones (FNAUT-Ile-de-France, CADEB, COURB, CARRRO, SaDur) y operadores, con el fin de compartir los resultados y considerar las condiciones para la continuidad del programa y su posible extensión.

Basándose en la retroalimentación general positiva de las asociaciones, a pesar de algunas dificultades encontradas, Île-de-France Mobilités se ha manifestado a favor de una generalización gradual del sistema de visualización, a un ritmo sostenible para los operadores.

Hoy en día, este sistema de visualización, extendido a la red Transilien, afecta a casi treinta emisoras en las redes RATP y SNCF.