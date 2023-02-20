Información de Internet, datos personales

La recopilación de tus respuestas.

Tras ser seleccionado al azar de los archivos administrativos, se te contactó para participar en la Encuesta Global de Transporte. Respondías, cara a cara o por teléfono, a un cuestionario sobre tu hogar, sus vehículos y los viajes que hacías en un día determinado.

Tus derechos para acceder y rectificar datos.

Puedes ejercer tu derecho a acceder y rectificar datos que te concernen, así como tus derechos post-mortem, enviándonos un correo electrónico a la siguiente dirección [email protected].

La pseudo-anonimización de tus respuestas.

Una vez completada la recopilación, tus respuestas se quedan pseudo-anonimizadas gracias a la eliminación de información de contacto (apellido, nombre, número de teléfono, dirección postal y correo electrónico) y a la difuminación de los diferentes lugares que se han declarado en tus respuestas al cuestionario (agregación en un radio de 110 metros). Esta pseudo-anonimización ocurre en un plazo máximo de 4 meses después de la recopilación de tus respuestas. En cualquier caso, se realiza antes de que se realice el primer procesamiento estadístico.

Análisis estadísticos de respuestas durante 10 años.

Los registros pseudo-anonimizados del estudio son utilizados por Île de France Mobilités con fines de conocimiento de los flujos de viaje, y se publican únicamente en forma de resultados agregados.

Las grabaciones pseudo-anonimizadas, incluyendo en particular todos los lugares declarados durante la encuesta (difuminados hasta los 110 metros más cercanos), están disponibles para socios institucionales, gestores de infraestructuras, así como para organizaciones públicas de investigación, que las utilizan en cumplimiento de la confidencialidad estadística para conocer los flujos de viaje.

Teniendo en cuenta la opinión favorable del Consejo Nacional de Información Estadística y conforme a la Ley nº 51-711 de 7 de junio de 1951, con sus modificaciones, sobre la obligación, coordinación y secretismo de las estadísticas.

La Encuesta Global de Transporte (EGT), reconocida como de interés general, ha recibido el número de visado: 2023X706TR y la naturaleza no obligatoria, válida para el año 2023 (véase la hoja descriptiva). Decreto en proceso de publicación.

De conformidad con la Ley nº 51-711 de 7 de junio de 1951, con sus modificaciones, las respuestas a este cuestionario están protegidas por la confidencialidad estadística y están destinadas a Île-de-France Mobilités.

El Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 de 27 de abril de 2016 (RGPD) así como la Ley nº 78-17 de 6 de enero de 1978 relativa a la tecnología de la información, archivos y libertades, se aplican a esta encuesta.

El instituto de investigación TEST SA, CEREMA y Université Gustave Eiffel, autorizados por el Comité de Confidencialidad de las Estadísticas Oficiales, son los únicos destinatarios de los datos de identificación (nombre y datos de contacto) conforme a las disposiciones del artículo L. 212-4 del Código del Patrimonio francés. Serán conservados por el departamento de productores durante 5 años.

Los demandados pueden ejercer un derecho de acceso, rectificación o limitación del tratamiento de los datos que les concernen durante el periodo de conservación de los datos de identificación. Estos derechos pueden ejercerse contactando con el responsable de protección de datos del instituto TEST SA, a quien puedes contactar en [email protected]. Si tiene alguna pregunta sobre el tratamiento de sus datos, puede contactar con el responsable de protección de datos de Île-de-France Mobilités, en dpo@iledefrance-mobilités.fr.

Si lo consideras necesario, puedes enviar una queja a la CNIL.