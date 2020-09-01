Lanzamiento de la encuesta de movilidad Covid

Una importante encuesta sobre movilidad en Île-de-France tras la crisis sanitaria

¿Cómo está la crisis sanitaria vinculada al coronavirus COVID-19 cambiando la movilidad de los residentes de Île-de-France? ¿Tendrán el teletrabajo o los teleestudios, el uso más frecuente de entregas pero también otras "teleactividades" como la cultura, el deporte, las reuniones con familiares o amigos por internet, un impacto duradero en la movilidad? ¿Seguirán los residentes de Île-de-France viajando tan a menudo como antes o se quedarán más en casa?

Para conocer más sobre los cambios en los hábitos de movilidad de los residentes de Île-de-France, Île-de-France Mobilités quiso lanzar una encuesta importante sobre la movilidad tras el confinamiento.



Los datos recogidos permitirán identificar tendencias para imaginar los viajes del mañana y satisfacer las nuevas expectativas de los residentes de Île-de-France. Esta inspección se realiza por teléfono por la empresa TEST SA / Terre d'appel Field.

¿Cuáles son los objetivos de esta encuesta?

Se han hecho muchas observaciones sobre los viajes y la movilidad desde el inicio del confinamiento en marzo de 2019: recuentos (en carretera, en carriles bici, en transporte público), encuestas telefónicas, análisis de vías de smartphones, etc. Estas observaciones dicen mucho sobre la forma en que se ha llamado a las redes a moverse, pero no nos permiten saber cómo evolucionan los comportamientos: ¿quién se mueve menos, más, de forma diferente? ¿Cómo afectan las restricciones externas (normas sanitarias, organización del trabajo, escolarización, actividades de ocio, etc.) a las diferentes categorías de la población y cómo modifican estas categorías sus prácticas de viaje?

Esta encuesta proporcionará los conocimientos necesarios para comprender mejor la vida diaria de los residentes de Île-de-France.

Metodología y resultados

La encuesta se lanzará en septiembre de 2020 por teléfono y en línea entre miles de residentes de Île-de-France seleccionados al azar. Durante cada periodo escolar, entre 3000 y 5000 residentes de Île-de-France responderán a un cuestionario principalmente sobre los viajes realizados el día anterior a la encuesta.

El análisis de las respuestas proporcionadas permitirá comprender los cambios en el comportamiento de movilidad en comparación con el periodo previo al confinamiento y luego con el tiempo.

Los resultados de la oleada de recopilación de datos de septiembre-octubre estarán disponibles a partir de noviembre y serán compartidos por Île-de-France Mobilités a través de Omnil(Observatoire de la Mobilité en Île-de-France).

Para tener en cuenta la diversidad de características poblacionales y así garantizar la calidad estadística de los resultados, si has sido seleccionado aleatoriamente, es muy importante completar la encuesta.

Como la ley lo impone como la obligación más estricta, tus respuestas permanecerán confidenciales y solo se utilizarán para establecer estadísticas anónimas, sin que se lleve a cabo ningún enfoque comercial.