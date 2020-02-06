Estudios de servicio territorial

Como primer paso, Île-de-France Mobilités establece un diagnóstico de las necesidades de viaje en el territorio correspondiente. Luego, anticipa su desarrollo futuro según proyectos urbanos (construcción de un nuevo distrito, construcción de una gran instalación – centro comercial, instalación deportiva, etc.) o proyectos ya en marcha en las redes de transporte (por ejemplo, el Grand Paris Express).

Luego identifica nuevas estructuras de enlaces de transporte público que permiten responder a estos diversos desafíos. Luego son objeto de estudios iniciales.

La estimación del número esperado de pasajeros permite evaluar la idoneidad del proyecto de transporte. Al mismo tiempo, se está llevando a cabo un estudio de viabilidad resumido (por ejemplo, la posibilidad de desarrollar un terreno dedicado en la carretera). Esto permite asegurar que el proyecto será viable y estimar un orden de magnitud de los costes de inversión.

Estos estudios se llevan a cabo en consulta con las autoridades locales correspondientes.

Son un instrumento de ayuda a la toma de decisiones para los actores públicos que deciden la financiación y construcción de estas infraestructuras, en particular el Departamento de Estado, la región de Île-de-France y los departamentos de Île-de-France. Los proyectos identificados en estos estudios, que son aprobados por los financiadores, se incluyen en un programa financiero que permite su ejecución (contrato de plan Estado-Región).