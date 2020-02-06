Grand Paris Express: Día de Información del Operador

Ile-de-France Mobilités, la autoridad organizadora de la movilidad en la región de Ile de France, es responsable de gestionar la competencia de todas las redes regionales de transporte. El Grand Paris Express, un servicio automático de metro para las futuras líneas 15, 16, 17 y 18, complementará la red existente ofreciendo a los residentes de Île-de-France una solución de transporte segura y fiable que deberá cumplir con los requisitos de alta calidad de servicio y rendimiento económico.

El Grand Paris Express: un proyecto estructural para la región de Île-de-France

200 km de red

65 nuevas emisoras

– un metro automático

Un proyecto apoyado por varios actores

  • Île-de-France Mobilités designa a los operadores de las líneas de la red Grand Paris Express, posee el material rodante y financia la operación de la red (operación/mantenimiento y renovación);
  • la Société du Grand Paris es la propietaria del proyecto y propietaria de la infraestructura;
  • RATP Infrastructures ha sido nombrado responsable de infraestructura técnica.

Jornada informativa abierta a los operadores para compartir los retos del futuro proceso de licitación competitiva

Para compartir los retos del concurso de las líneas 15, 16, 17 y 18, Île-de-France Mobilités organizará una presentación el jueves 13 de junio de 2019, dedicada a los operadores que deseen conocer las condiciones necesarias para poder responder a estas convocatorias: roles, responsabilidades de los distintos interesados, características y especificidades técnicas de la red.

La presentación se realizará en francés e inglés, y habrá participación remota disponible para quienes no puedan viajar a París.

La mañana de la información será seguida por una visita a la Fabrique du métro, organizada por la Société du Grand Paris (para más información sobre la Fabrique du métro: https://www.societedugrandparis.fr/fabrique)

Para seguir el trazado de las líneas y el avance de las obras, visita la página web de la Société du Grand Paris: https://www.societedugrandparis.fr/

 

