Grand Paris Express: Día de Información del Operador

El Grand Paris Express: un proyecto estructural para la región de Île-de-France

– 200 km de red

– 65 nuevas emisoras

– un metro automático

Un proyecto apoyado por varios actores

Île-de-France Mobilités designa a los operadores de las líneas de la red Grand Paris Express, posee el material rodante y financia la operación de la red (operación/mantenimiento y renovación);

la Société du Grand Paris es la propietaria del proyecto y propietaria de la infraestructura;

RATP Infrastructures ha sido nombrado responsable de infraestructura técnica.

Jornada informativa abierta a los operadores para compartir los retos del futuro proceso de licitación competitiva

Para compartir los retos del concurso de las líneas 15, 16, 17 y 18, Île-de-France Mobilités organizará una presentación el jueves 13 de junio de 2019, dedicada a los operadores que deseen conocer las condiciones necesarias para poder responder a estas convocatorias: roles, responsabilidades de los distintos interesados, características y especificidades técnicas de la red.

La presentación se realizará en francés e inglés, y habrá participación remota disponible para quienes no puedan viajar a París.

La mañana de la información será seguida por una visita a la Fabrique du métro, organizada por la Société du Grand Paris (para más información sobre la Fabrique du métro: https://www.societedugrandparis.fr/fabrique)

Para seguir el trazado de las líneas y el avance de las obras, visita la página web de la Société du Grand Paris: https://www.societedugrandparis.fr/

* Francés abajo *

Île-de-France Mobilités, la autoridad de transporte público de Île-de-France (región de París), se encarga de gestionar la licitación competitiva de todas las redes de transporte de Île-de-France. El Grand Paris Express, un servicio automático de metro para las futuras líneas 15, 16, 17 y 18, completará la red de transporte existente proporcionando a los residentes de Île-de-France una solución de transporte segura y fiable que satisfaga los requisitos de alta calidad y rendimiento económico.

El Grand Paris Express: un proyecto de estructuración para la región de Île-de-France

– 200 km de red

– 65 nuevas emisoras

– un sistema automático de metro

Un proyecto liderado por varios actores

Île-de-France Mobilités nombra a los operadores de la red Grand Paris Express, posee el material rodante y financia la operación de la red (operación/mantenimiento y renovación);

La Société du Grand Paris es responsable del diseño y construcción de la red y es propietaria de la infraestructura;

RATP Infrastructures actúa como gestor de infraestructura técnica.

Se abre una jornada informativa a los operadores para compartir los intereses del futuro procedimiento de convocatoria de competición

Para compartir los retos de la licitación competitiva de las líneas 15, 16, 17 y 18, Île-de-France Mobilités organizará una presentación el jueves 13 de junio de 2019, dedicada a los operadores que deseen conocer las condiciones necesarias para poder responder a estas convocatorias: roles, responsabilidades de los distintos interesados, características de la red y especificaciones técnicas.

La presentación se realizará en francés e inglés, y habrá participación remota disponible para quienes no puedan viajar a París.

La jornada informativa continuará con una visita a la Fabrique du métro, organizada por la Société du Grand Paris (para más información sobre la Fabrique du métro: https://www.societedugrandparis.fr/fabrique)

Para seguir la disposición de las líneas y el avance de las obras, visita la página web de la Société du Grand Paris: https://www.societedugrandparis.fr/