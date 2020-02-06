Grand Paris Express: La jornada informativa para los operadores se celebró el 13 de junio

Jornada informativa abierta a los operadores sobre los retos del futuro proceso de licitación competitiva

Para compartir los retos del proceso competitivo de licitación de las líneas 15, 16, 17 y 18, Île-de-France Mobilités reunió a los operadores en presencia de RATP Infrastructure, nombrado director técnico de la infraestructura, y la Société du Grand Paris, propietaria del proyecto y propietaria de la infraestructura, y la Dirección General de Transporte e Infraestructura Marítima (DGITM). El objetivo de esta reunión de discusión fue proporcionarles toda la información necesaria para responder a futuras convocatorias para la puesta en marcha de futuras líneas: roles, responsabilidades de los distintos interesados, características y especificidades técnicas de la red, y calendario.

La mañana continuó con una visita a la Fabrique du métro, organizada por la Société du Grand Paris, que compartió con los operadores el progreso de los trabajos e información técnica sobre la organización de las líneas 15, 16, 17 y 18.

Las presentaciones realizadas a los operadores pueden descargarse aquí: