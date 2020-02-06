En su calidad de Autoridad Organizadora para la Movilidad Sostenible en la región de Île-de-France, Île-de-Mobilitéses responsable de la gestión de todo el transporte en la región de Île-de-France ydeberá dirigir la apertura de toda la red a la competenciay, en particular, la operación de estas nuevas líneas, que constituyen el mayor proyecto de infraestructuras y desarrollo de Europa.
Grand Paris Express: La jornada informativa para los operadores se celebró el 13 de junio
Publicado el
La reunión informativa organizada el 13 de junio de 2019 en París por Île-de-France Mobilités y dedicada a los términos y condiciones del proceso de licitación competitiva para las futuras líneas 15, 16, 17 y 18 del Grand Paris Express fue un verdadero éxito. Ha reunido a una docena de operadores de transporte franceses y extranjeros en torno a estos proyectos, lo que fortalecerá la red de Île-de-France.
Jornada informativa abierta a los operadores sobre los retos del futuro proceso de licitación competitiva
Para compartir los retos del proceso competitivo de licitación de las líneas 15, 16, 17 y 18, Île-de-France Mobilités reunió a los operadores en presencia de RATP Infrastructure, nombrado director técnico de la infraestructura, y la Société du Grand Paris, propietaria del proyecto y propietaria de la infraestructura, y la Dirección General de Transporte e Infraestructura Marítima (DGITM). El objetivo de esta reunión de discusión fue proporcionarles toda la información necesaria para responder a futuras convocatorias para la puesta en marcha de futuras líneas: roles, responsabilidades de los distintos interesados, características y especificidades técnicas de la red, y calendario.
La mañana continuó con una visita a la Fabrique du métro, organizada por la Société du Grand Paris, que compartió con los operadores el progreso de los trabajos e información técnica sobre la organización de las líneas 15, 16, 17 y 18.
Las presentaciones realizadas a los operadores pueden descargarse aquí:
Las actas de la jornada informativa pueden descargarse aquí: