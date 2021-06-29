El paquete imagine R permite viajar ilimitado por toda Île-de-France, en todos los modos (excepto Orlyval). El paquete Imagine R solo se acepta a través de internet.
Imagina la tarjeta R Scol'R
Para facilitar la movilidad de los niños, Île-de-France Mobilités ofrece un reembolso del 100% del pase imagine R para los titulares de una tarjeta Scol'R Junior.
Transporte accesible para todos: Île-de-France Mobilités está creando el pase imagine R gratuito para los titulares de la tarjeta scol'R Junior.
Para beneficiarse de este reembolso, primero debe tener una tarjeta Scol'R Junior, destinada a menores de 11 años el 31 de diciembre del año en curso o para niños de primaria, y haber comprado un pase Imagine R para el curso escolar actual.
Para saber más sobre los documentos a entregar, la fecha límite de solicitud y el procedimiento a seguir para beneficiarse de este reembolso: