La fijación de precios como herramienta de política social

Personas en dificultades sociales y económicas

Vales de movilidad

Las primeras medidas para apoyar la movilidad de grupos vulnerables datan de 1998, con la creación de los vales de movilidad, que permiten a los socios de STP intervenir a favor de la movilidad de los buscadores de empleo distribuyendo vales de transporte valorados en 4 o 8 € que los beneficiarios pueden intercambiar por billetes de transporte de tarifa completa en la región de Île-de-France. El 30% de estos vales de movilidad son financiados por el STP y el 70% por sus socios financiadores (principalmente el Estado, la Región, los Departamentos y el Assedic).

A medida que se ha desarrollado el sistema de Fijación de Precios de Transporte Solidario, el alcance de los beneficiarios de los vales de movilidad se ha reducido (transferencia de beneficiarios de la CMU-C y de los beneficiarios de la ASS, la RMI y la API al sistema de Fijación de Precios de Transporte Solidario), de modo que los vales de movilidad ahora se distribuyen principalmente por las Misiones Locales y la PAIO (Permanencias de Accueil, Programa de Información y Orientación) solo para jóvenes de 16 a 25 años en la región de Île-de-France en proceso de integración, para ayudarles en sus viajes ocasionales (financiación de la Île-de-France Mobilités-Région). El Departamento de Val-de-Marne también los distribuye a jóvenes menores de 25 años que no reciben asistencia de la Región, a los beneficiarios de la ayuda de reincorporación al trabajo (ARE) a una tasa mínima, y a personas muy desfavorecidas en forma de asistencia puntual tras evaluación por parte del servicio de acción social.

Precios de Solidaridad en el Transporte

La ley SRU del 13 de diciembre de 2000 exige a las autoridades de transporte urbano implementar descuentos de al menos un 50% en los billetes de transporte para personas con recursos por debajo del techo que les den derecho a la CMU-C (cobertura médica universal – complementaria).

En aplicación de esta ley, Île-de-France Mobilités creó en 2001 la tarjeta Solidarité Transport accesible a los beneficiarios de la CMU-C o Asistencia Médica Estatal (AME). Esta tarjeta se utilizaba para justificar la compra de entradas y entradas a un precio reducido. Desde 2004 en adelante, también se otorgó el derecho a un descuento del 50% en abonos semanales y mensuales de temporada. La pérdida resultante de ingresos fue cubierta por Île-de-France Mobilités.

En 2006, la Región quiso intervenir de forma más proactiva con las personas en situaciones precarias, por un lado integrando nuevos grupos en beneficio de Solidarité Transport (beneficiarios del ASS, el RMI y el API), y por otro lado aumentando el nivel de reducción: del 50% al 75% de descuento en las suscripciones, y la introducción del Forfait Gratuité Transport (Navigo Gratuité) para los beneficiarios del RMI (que desde entonces se ha convertido en RSA) en 2007. Posteriormente se firmó un acuerdo de financiación entre Île-de-France Mobilités y la Región, que prevé el pago por parte de la Región a Île-de-France Mobilités de una subvención anual de tarifa plana que cubre en parte las pérdidas adicionales de ingresos generadas por la ampliación del alcance de la Tarifación de Solidaridad en el Transporte más allá de la orden legal de una reducción del 50%.

En 2016, el nuevo Consejo del Syndicat des Transports d'Île-de-France modificó las condiciones para la asignación de la Tarifa de Transporte Solidaridad excluyendo a los beneficiarios de la AME.

Acceso gratuito para jóvenes en integración

En 2010, la región de Île-de-France, responsable de la formación e integración profesional de jóvenes con dificultades para acceder al empleo, quiso fortalecer su acción a favor de su movilidad, que a menudo sigue siendo un obstáculo para su integración, satisfaciendo sus necesidades de viaje habituales. En 2011, se crearon y matricularon en los siguientes programas del servicio público regional para la formación profesional gratuita en la región de Île-de-France de entre 16 y 25 años, que se inscriviron en los siguientes programas del servicio público regional para la formación e integración profesional: Avenir Jeunes, Programa Regional "Cualificante" o Escuela de Segunda Oportunidad.

Esta entrada gratuita, que consiste en un pase Navigo Gratuité que los becarios pueden recargar cada mes durante la duración de sus prácticas, es financiada por la Región de Île-de-France, mediante un acuerdo de financiación con Île-de-France Mobilités: cada pago mensual gratuito asignado a un joven en integración está así sujeto a una subvención de la Región a Île-de-France Mobilités.

Personas mayores y/o con discapacidad

Paquete Amatista

Introducidos en 2013, los paquetes Amatista sustituyen a los anteriores billetes magnéticos que eran las tarjetas Amatista, Rubí y Esmeralda. Están destinados a personas mayores y/o con discapacidad bajo condiciones de recursos, así como para veteranos.

Este programa es especial porque está financiado íntegramente por los Consejos Departamentales. Estos últimos compran paquetes Amethyste a Comutitres (el GIE de los transportistas como RATP, SNCF y Optile), a la tarifa establecida por Île-de-France Mobilités. Luego los distribuyen a los beneficiarios de su elección de acuerdo con los criterios marco definidos por Île-de-France Mobilités. Las condiciones para otorgar el permiso pueden variar de un departamento a otro: criterios de elegibilidad (edad, nivel de recursos, duración de residencia en el departamento), zonificación del paquete distribuido, si el beneficiario ha hecho o no una contribución económica para obtener el billete. Estas diferencias explican en parte la variabilidad en la tasa de penetración del sistema dependiendo del departamento.

Ventajas de la ONAC y de la tarifa de ceguera

Los poseedores de una tarjeta ONAC (emitida por la Oficina Nacional para Veteranos y Víctimas de Guerra) y los poseedores de una tarjeta de discapacidad con mención por ceguera, dependiendo del caso, se benefician de descuentos en billetes o de viajes gratuitos para ellos y/o su acompañante.

Creada por separado por la SNCF y la RATP en los años de posguerra (la primera tarifa reducida en el billete de metro para personas con discapacidad en la guerra en 1930), estas diversas ventajas tarifarias se armonizaron gradualmente entre estos dos operadores públicos a principios de los años 80 (para beneficiarios residentes en Île-de-France), antes de extenderse más recientemente a redes de autobuses operadas por operadores privados (diciembre de 2012 para civiles ciegos, diciembre de 2014 para inválidos de guerra).

La pérdida de ingresos generada por la armonización y ampliación de estas ventajas tarifarias es cubierta por Île-de-France Mobilités.

Servicio específico de PAM

PAM es un servicio especializado de transporte bajo demanda para personas con discapacidad, reservado principalmente para personas con una tasa de discapacidad superior al 80%. Se gestiona a nivel de los departamentos mediante la delegación de competencias de Île-de-France Mobilités, pero el precio de los viajes sigue siendo fijado por Île-de-France Mobilités.

La diferencia entre el coste de los viajes, tal y como se define en los contratos firmados entre los Departamentos y su operador, y la tarifa pagada por el usuario (que cubre una media del 14% del coste del viaje), se cubre de manera tripartita entre el Departamento, la Región y Île-de-France Mobilités, dentro del límite de un techo previamente definido. El Departamento tiene la posibilidad de intervenir de manera más proactiva, pagando parte de la tarifa a costa del usuario.

Paratránsito

Île-de-France Mobilités cubre los costes de transporte escolar de alumnos, aprendices y estudiantes con discapacidad que viven en la región de Île-de-France y que no pueden utilizar el transporte público, ya sea por su insuficiencia o por la gravedad de su discapacidad.

Esta cobertura, que está sujeta a la opinión favorable de la Casa Departamental para Personas con Discapacidad (MDPH) en la que reside el alumno, aprendiz o estudiante, implica un viaje diario de ida y vuelta durante el curso escolar (excepto en casos especiales).

Puede adoptar dos formas diferentes:

la implementación del servicio de transporte por parte de Île-de-France Mobilités (taxis, ambulancia, VSL, empresa de transporte), dependiendo de la residencia, la escuela y las necesidades específicas de los estudiantes

reembolso del transporte realizado con el vehículo personal, sobre la base de una tarifa de kilómetro decidida por Île-de-France Mobilités, y mediante la presentación de un certificado de asistencia por parte del colegio

El Estado contribuye en gran medida a la financiación del paratransporte a través de la subvención para el Transporte Escolar que ha pagado anualmente a Île-de-France Mobilités desde la descentralización.