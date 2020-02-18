La fijación de precios como herramienta de política social

Visión general de los diferentes esquemas de precios sociales, circuitos de subvenciones, volumen de beneficiarios y tasa de pago anticipado de las distintas tarifas sociales.

Resumen de los planes

En Île-de-France, la llamada fijación de precios "sociales" adopta varias formas, algunas de las cuales pueden ser acumulativas:

La terminología "precios sociales" incluye descuentos para ciertos billetes que son más de carácter comercial, en la medida en que la elegibilidad para estos descuentos no está sistemáticamente condicionada por criterios de recursos financieros o estatus (tarifas infantiles, infantiles, etc.).

Entradas específicas

Reservados para ciertos públicos, suelen corresponder a descuentos en ciertos billetes existentes (mitad de tarifa en billetes individuales, 55%, 75% o 100% de descuento en abonos zonales). Île-de-France Mobilités (anteriormente STIF) define estos billetes (por iniciativa propia o a instancias de las autoridades locales asociadas), sus tarifas y el público elegible. Estas reducciones de precios en comparación con la situación previa resultan en pérdidas de ingresos para los transportistas, que son compensados por Île-de-France Mobilités y/o las autoridades locales que han solicitado la implementación de la medida. Para establecer la fijación de precios sociales, Île-de-France Mobilités se apoya en socios (CAF, consejos departamentales, etc.) y en criterios de elegibilidad definidos en otros lugares (reconocimiento administrativo de la discapacidad, percibir asistencia social, etc.).

Vales de movilidad

Los vales de movilidad son una reserva de dinero que los beneficiarios pueden utilizar para comprar billetes de transporte de Île-de-France con tarifa completa. Están cofinanciados por Île-de-France Mobilités y las autoridades locales que desean distribuirlos al público de su elección (cumpliendo con los criterios definidos por Île-de-France Mobilités).

Asistencia social de las autoridades locales

La asistencia social proporcionada por la Región, los Departamentos, los municipios, etc., reduce los costes de transporte que asumen los usuarios. Pueden afectar a todos los usuarios o reservarse solo para ciertos segmentos de usuarios.

Esta ayuda puede adoptar la forma de:

  • subvenciones por pago de terceros, en cuyo caso la cantidad de la subvención es pagada por la autoridad local a los transportistas y reduce el precio de compra para el beneficiario de la ayuda en la misma cantidad;
  • Reembolsos: en este caso, el usuario adelanta los costes de su billete y es reembolsado parcial o total por la autoridad local a posteriori.

Este caso de intervención para ayudar en la compra de billetes no entra estrictamente dentro del ámbito de la tarifa social de Île-de-France, en la medida en que no resulta en la creación de un billete de transporte específico a una tarifa reducida (aunque tenga las mismas consecuencias para el usuario en cuanto a reducir el coste del transporte). Este modo de intervención permite a las autoridades locales ayudar a la movilidad del público de su elección, independientemente de los criterios definidos por el STIF para sus entradas sociales, por ejemplo distribuyendo billetes de transporte gratuitos o a precio reducido que hayan adquirido previamente en la tarifa de "todo público" de Île-de-France.

Lista de multas específicas a tarifas reducidas y ayudas asociadas
  • Amatista: Subvención departamental
  • Imagine R: Subvención o reembolso de ciertos departamentos; ayuda de ciertos municipios; Reembolso por parte del empleador (especialmente para aprendices)
  • Solidaridad Navigo: Reembolso al empleador
  • Juventud libre en integración
  • Pass'Local: Subvención de las autoridades locales
  • Suscripciones escolares: Subvención de los departamentos; Ayuda de ciertos municipios

Dependiendo de los tickets y el origen de su implementación, los mecanismos de financiación/compensación son diferentes (véanse los detalles más abajo). De hecho, las reducciones de tarifas concedidas suponen una pérdida de ingresos para las aerolíneas en comparación con las ventas a tarifa completa.

Compensación por pérdida de ingresos

La introducción o extensión de las tarifas sociales generalmente supone una pérdida de ingresos para las compañías aéreas, ya que las personas que antes viajaban con billetes de tarifa completa ahora pueden comprar billetes a tarifas más bajas.

Île-de-France Mobilités compensa entonces estas pérdidas de ingresos para las aerolíneas aumentando su contribución al importe de la pérdida estimada a priori. Cuando las tarifas sociales introducidas son el resultado de una solicitud de una autoridad local (Región, Departamento, etc.), Île-de-France Mobilités celebra un acuerdo de financiación con la autoridad local, que transfiere total o parcialmente la carga de la compensación a la autoridad local.

La intervención de las autoridades locales

Las autoridades locales pueden intervenir de dos maneras en la fijación de precios sociales:

  • una autoridad local que sea miembro del consejo del Syndicat des Transports d'Île-de-France puede proponer la creación de un billete a tarifa social o con descuento social; dicha medida debe ser aprobada por el consejo del Syndicat des Transports d'Île-de-France;
  • o actuando como pagador externo en la parte de "ingresos por tarifas"

Diferentes modalidades de intervención por parte de las autoridades locales

La intervención financiera de una autoridad local puede adoptar dos formas:

  • se firma un acuerdo de financiación entre Île-de-France Mobilités y la autoridad local, siendo la cantidad de la subvención pagada por la autoridad local generalmente una suma global indexada, originalmente determinada para cubrir total o parcialmente la pérdida de ingresos estimada a priori;
  • la autoridad local compra los billetes (Amethyste) o interviene mediante un pago de terceros, es decir, paga directamente al transportista, por cada billete vendido, una subvención que cubre total o parcialmente la tarifa.
Circuitos de subvención

Las intervenciones de pago de terceros por parte de las autoridades locales, al modificar el precio pagado por los usuarios en relación con la tarifa regional establecida por Île-de-France Mobilités, provocan disparidades departamentales o locales que pueden afectar la legibilidad de la fijación de precios regionales.

Los públicos objetivo de la fijación social de precios definidos por Île-de-France Mobilités

Jóvenes

Los jóvenes no están sujetos a precios sociales en el sentido estricto del término, en la medida en que las tarifas específicas de las que se benefician no se basan en ningún criterio de ingresos (con la excepción de las tarifas bursátiles en los paquetes Imagine R). No obstante, además de la motivación comercial para atraer a la clientela del futuro para retenerla, la implementación de tarifas reducidas para los jóvenes se justifica por varias consideraciones de carácter social o equitativo: los jóvenes suelen estar cautivos, dependen del transporte público (falta de permiso de conducir y/o vehículo), no se benefician del reembolso del 50% por parte del empleador de las cuotas cuando están en la escuela, Los ingresos de los jóvenes trabajadores son más bajos al inicio de sus carreras, etc.

Además del viaje gratuito concedido a menores de 4 años, existen varios billetes a tarifas preferenciales para jóvenes de 4 a 26 años:

  • Tarifa a mitad de billetes y para niños de 4 a menos de 10 años;
  • Imagina los pases de "todas las zonas" de R School (desde el inicio del curso 2015), cuyo precio equivale al 43% del precio de un pase anual Navigo "todas las zonas"; a esta tarifa preferencial financiada por el STIF y la Región de Île-de-France se puede añadir ayuda adicional concedida por los Consejos Departamentales, que reduce el precio de compra del billete para las familias;
  • Imagine pases R Student en todas las zonas (desde el inicio del curso académico 2015), con un precio ligeramente inferior a la mitad del precio del pase anual Navigo en todas las zonas; esta ventaja tarifaria está financiada por Île-de-France Mobilités y la región de Île-de-France, y el Departamento del Val de Marne ofrece el reembolso del 50% de la tarifa;
  • Ticket Jeunes Fin de semana, equivalente a un Mobilis a mitad de precio, para jóvenes menores de 26 años.

Bajo ciertas condiciones, los jóvenes en la escuela también pueden solicitar abonos especiales de temporada: tarjetas escolares normales de autobús o tarjeta Scol'R si utilizan rutas escolares especiales ("autobús escolar"). Estos billetes y servicios específicos se financian en parte gracias a la subvención del Transporte Escolar que el Estado ha pagado anualmente a Île-de-France Mobilités desde la descentralización.

Para más detalles sobre los billetes y sus condiciones de uso, consulte la sección de tarifas juveniles.

Personas en dificultades sociales y económicas

Vales de movilidad

Las primeras medidas para apoyar la movilidad de grupos vulnerables datan de 1998, con la creación de los vales de movilidad, que permiten a los socios de STP intervenir a favor de la movilidad de los buscadores de empleo distribuyendo vales de transporte valorados en 4 o 8 € que los beneficiarios pueden intercambiar por billetes de transporte de tarifa completa en la región de Île-de-France. El 30% de estos vales de movilidad son financiados por el STP y el 70% por sus socios financiadores (principalmente el Estado, la Región, los Departamentos y el Assedic).

A medida que se ha desarrollado el sistema de Fijación de Precios de Transporte Solidario, el alcance de los beneficiarios de los vales de movilidad se ha reducido (transferencia de beneficiarios de la CMU-C y de los beneficiarios de la ASS, la RMI y la API al sistema de Fijación de Precios de Transporte Solidario), de modo que los vales de movilidad ahora se distribuyen principalmente por las Misiones Locales y la PAIO (Permanencias de Accueil, Programa de Información y Orientación) solo para jóvenes de 16 a 25 años en la región de Île-de-France en proceso de integración, para ayudarles en sus viajes ocasionales (financiación de la Île-de-France Mobilités-Région). El Departamento de Val-de-Marne también los distribuye a jóvenes menores de 25 años que no reciben asistencia de la Región, a los beneficiarios de la ayuda de reincorporación al trabajo (ARE) a una tasa mínima, y a personas muy desfavorecidas en forma de asistencia puntual tras evaluación por parte del servicio de acción social.

Precios de Solidaridad en el Transporte

La ley SRU del 13 de diciembre de 2000 exige a las autoridades de transporte urbano implementar descuentos de al menos un 50% en los billetes de transporte para personas con recursos por debajo del techo que les den derecho a la CMU-C (cobertura médica universal – complementaria).

En aplicación de esta ley, Île-de-France Mobilités creó en 2001 la tarjeta Solidarité Transport accesible a los beneficiarios de la CMU-C o Asistencia Médica Estatal (AME). Esta tarjeta se utilizaba para justificar la compra de entradas y entradas a un precio reducido. Desde 2004 en adelante, también se otorgó el derecho a un descuento del 50% en abonos semanales y mensuales de temporada. La pérdida resultante de ingresos fue cubierta por Île-de-France Mobilités.

En 2006, la Región quiso intervenir de forma más proactiva con las personas en situaciones precarias, por un lado integrando nuevos grupos en beneficio de Solidarité Transport (beneficiarios del ASS, el RMI y el API), y por otro lado aumentando el nivel de reducción: del 50% al 75% de descuento en las suscripciones, y la introducción del Forfait Gratuité Transport (Navigo Gratuité) para los beneficiarios del RMI (que desde entonces se ha convertido en RSA) en 2007. Posteriormente se firmó un acuerdo de financiación entre Île-de-France Mobilités y la Región, que prevé el pago por parte de la Región a Île-de-France Mobilités de una subvención anual de tarifa plana que cubre en parte las pérdidas adicionales de ingresos generadas por la ampliación del alcance de la Tarifación de Solidaridad en el Transporte más allá de la orden legal de una reducción del 50%.

En 2016, el nuevo Consejo del Syndicat des Transports d'Île-de-France modificó las condiciones para la asignación de la Tarifa de Transporte Solidaridad excluyendo a los beneficiarios de la AME.

Acceso gratuito para jóvenes en integración

En 2010, la región de Île-de-France, responsable de la formación e integración profesional de jóvenes con dificultades para acceder al empleo, quiso fortalecer su acción a favor de su movilidad, que a menudo sigue siendo un obstáculo para su integración, satisfaciendo sus necesidades de viaje habituales. En 2011, se crearon y matricularon en los siguientes programas del servicio público regional para la formación profesional gratuita en la región de Île-de-France de entre 16 y 25 años, que se inscriviron en los siguientes programas del servicio público regional para la formación e integración profesional: Avenir Jeunes, Programa Regional "Cualificante" o Escuela de Segunda Oportunidad.

Esta entrada gratuita, que consiste en un pase Navigo Gratuité que los becarios pueden recargar cada mes durante la duración de sus prácticas, es financiada por la Región de Île-de-France, mediante un acuerdo de financiación con Île-de-France Mobilités: cada pago mensual gratuito asignado a un joven en integración está así sujeto a una subvención de la Región a Île-de-France Mobilités.

Personas mayores y/o con discapacidad

Paquete Amatista

Introducidos en 2013, los paquetes Amatista sustituyen a los anteriores billetes magnéticos que eran las tarjetas Amatista, Rubí y Esmeralda. Están destinados a personas mayores y/o con discapacidad bajo condiciones de recursos, así como para veteranos.

Este programa es especial porque está financiado íntegramente por los Consejos Departamentales. Estos últimos compran paquetes Amethyste a Comutitres (el GIE de los transportistas como RATP, SNCF y Optile), a la tarifa establecida por Île-de-France Mobilités. Luego los distribuyen a los beneficiarios de su elección de acuerdo con los criterios marco definidos por Île-de-France Mobilités. Las condiciones para otorgar el permiso pueden variar de un departamento a otro: criterios de elegibilidad (edad, nivel de recursos, duración de residencia en el departamento), zonificación del paquete distribuido, si el beneficiario ha hecho o no una contribución económica para obtener el billete. Estas diferencias explican en parte la variabilidad en la tasa de penetración del sistema dependiendo del departamento.

Ventajas de la ONAC y de la tarifa de ceguera

Los poseedores de una tarjeta ONAC (emitida por la Oficina Nacional para Veteranos y Víctimas de Guerra) y los poseedores de una tarjeta de discapacidad con mención por ceguera, dependiendo del caso, se benefician de descuentos en billetes o de viajes gratuitos para ellos y/o su acompañante.
Creada por separado por la SNCF y la RATP en los años de posguerra (la primera tarifa reducida en el billete de metro para personas con discapacidad en la guerra en 1930), estas diversas ventajas tarifarias se armonizaron gradualmente entre estos dos operadores públicos a principios de los años 80 (para beneficiarios residentes en Île-de-France), antes de extenderse más recientemente a redes de autobuses operadas por operadores privados (diciembre de 2012 para civiles ciegos, diciembre de 2014 para inválidos de guerra).

La pérdida de ingresos generada por la armonización y ampliación de estas ventajas tarifarias es cubierta por Île-de-France Mobilités.

Servicio específico de PAM

PAM es un servicio especializado de transporte bajo demanda para personas con discapacidad, reservado principalmente para personas con una tasa de discapacidad superior al 80%. Se gestiona a nivel de los departamentos mediante la delegación de competencias de Île-de-France Mobilités, pero el precio de los viajes sigue siendo fijado por Île-de-France Mobilités.

La diferencia entre el coste de los viajes, tal y como se define en los contratos firmados entre los Departamentos y su operador, y la tarifa pagada por el usuario (que cubre una media del 14% del coste del viaje), se cubre de manera tripartita entre el Departamento, la Región y Île-de-France Mobilités, dentro del límite de un techo previamente definido. El Departamento tiene la posibilidad de intervenir de manera más proactiva, pagando parte de la tarifa a costa del usuario.

Paratránsito

Île-de-France Mobilités cubre los costes de transporte escolar de alumnos, aprendices y estudiantes con discapacidad que viven en la región de Île-de-France y que no pueden utilizar el transporte público, ya sea por su insuficiencia o por la gravedad de su discapacidad.

Esta cobertura, que está sujeta a la opinión favorable de la Casa Departamental para Personas con Discapacidad (MDPH) en la que reside el alumno, aprendiz o estudiante, implica un viaje diario de ida y vuelta durante el curso escolar (excepto en casos especiales).

Puede adoptar dos formas diferentes:

  • la implementación del servicio de transporte por parte de Île-de-France Mobilités (taxis, ambulancia, VSL, empresa de transporte), dependiendo de la residencia, la escuela y las necesidades específicas de los estudiantes
  • reembolso del transporte realizado con el vehículo personal, sobre la base de una tarifa de kilómetro decidida por Île-de-France Mobilités, y mediante la presentación de un certificado de asistencia por parte del colegio

El Estado contribuye en gran medida a la financiación del paratransporte a través de la subvención para el Transporte Escolar que ha pagado anualmente a Île-de-France Mobilités desde la descentralización.

Volumen de beneficiarios y tasa de penetración de las distintas tarifas sociales

Volumen de beneficiarios

(*): Las entradas y las entradas de media tarifa se utilizan indiscriminadamente por las diferentes categorías de públicos elegibles. Los datos generales de ventas no permiten identificar con precisión qué proporción de billetes y billetes de media tarifa se utiliza por cada categoría.

Tasa de penetración

Calcular la tasa de penetración de un plan, comparando el volumen de beneficiarios beneficiarios con el volumen de beneficiarios potenciales, requiere la capacidad de contar tanto el numerador como el denominador en detalle. Este conocimiento preciso no siempre es posible dada la multiplicidad de criterios de elegibilidad que pueden solaparse (edad, estatus, ingresos, etc.) y la naturaleza sensible de ciertos datos sociales. Por lo tanto, los datos presentados a continuación son solo estimaciones.

Estas tasas de penetración pueden parecer bastante bajas para algunos, especialmente en billetes que ofrecen transporte gratuito. Sin embargo, generalmente son satisfactorias en vista de las tasas de penetración observadas para otras medidas sociales que no requieren compensación económica (beneficios sociales mínimos, CMU-C, tarifas energéticas sociales).

Varios factores pueden explicar por qué las personas que tienen derecho a descuentos o transporte gratuito no solicitan estos programas:

  • No uso del transporte público (baja movilidad o uso de un modo alternativo de transporte)
  • competencia entre ciertos billetes de transporte (por ejemplo, elegir entre billetes de media tarifa T+, tarjeta de autobús escolar y pase Imagine R para algunos alumnos)
  • Falta de conocimiento por parte de los públicos objetivo sobre el rango arancelario y sus derechos
  • complejidad real o supuesta de los procedimientos,
  • miedo al estigma de viajar con un billete social, etc.