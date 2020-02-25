La lucha contra el acoso en el transporte

Reforzar la seguridad en el transporte, los mismos números de emergencia para RATP y SNCF, disponibles los 7 días de la semana y las 24 horas del día: por mensaje de texto 31177 y por teléfono 3117

Una campaña conjunta de concienciación

Bajo el impulso de Valérie Pécresse, la región de Île-de-France, Île-de-France Mobilités, RATP y SNCF Transilien han decidido lanzar conjuntamente, a partir del 5 de marzo de 2018, una amplia campaña de comunicación visible en toda la red de transporte público de la región de Île-de-France para concienciar a los pasajeros sobre la lucha contra el acoso.

Ante el shock o el miedo a represalias, las víctimas y testigos presentes generalmente no reaccionan.

El objetivo de esta campaña es concienciar a los pasajeros sobre el tema, hacerles responsables e involucrarles mostrando que todos tienen un papel que desempeñar en la lucha contra el acoso, en particular recordándoles los reflejos adecuados. El reto de esta campaña también es proporcionar respuestas concretas concienciando sobre herramientas de denuncia de acoso como los números de alerta (3117 y SMS 31177), llamando a terminales o incluso animando a los agentes presentes en el transporte público a ser advertidos.

Acoso en el transporte, una realidad

  • El 43% de los actos graves de violencia contra las mujeres ocurren en el transporte público en la región de Île-de-France, frente al 40% en la calle y el 17% en otras zonas (encuesta Virage 2015 del INED – 2018).
  • Según una encuesta de Fnaut de 2016, el 87 % de las usuarias femeninas del transporte público afirman haber sido víctimas de acoso sexista, acoso sexual, agresión sexual o violación en el transporte público.
  • 6 de cada 10 mujeres temen un asalto o robo en el transporte de Île-de-France, en comparación con 3 de cada 10 hombres.
  • En 2014-2015, 458 víctimas presentaron denuncias por violencia sexual en el transporte de personas.
  • De las mujeres entrevistadas por Fnaut para el estudio ya mencionado, el 46% se encontraba en una situación en la que no reaccionaban o no podían reaccionar.

El acoso sexual es un delito

Aunque algunos intenten aceptar la realidad del acoso sexual para negar su violencia, está muy claramente definido por la ley.

Es importante denunciar una agresión rápidamente y dar a conocer a la policía los hechos confirmados. El acoso sexual es castigado por el Código Penal y los culpables pueden ser condenados a prisión.

Medios concretos para luchar contra el acoso y la falta de civismo

Presencia humana

La presencia humana se ha reforzado considerablemente desde 2016 con la incorporación de 785 agentes de recepción, seguridad y mediación en estaciones y en redes de transporte público de toda la región, ayudando así a tranquilizar a los pasajeros y garantizar su seguridad.

  • En la red de la RATP, hay más de 5.300 agentes presentes en las estaciones y estaciones de la red, que pueden ser movilizados directamente para alertar al Grupo de Protección y Seguridad de la Red (GPSR), compuesto por 1.000 agentes, incluidos cien equipos desplegados en la red cada día. El departamento de seguridad de la RATP también despliega equipos de paisano cuyas misiones incluyen la lucha contra la violencia contra las mujeres.
  • En la red de la SNCF, en Île-de-France, hay 5.000 agentes presentes en estaciones y trenes.  740 agentes de seguridad (SUGE) también cruzan Île-de-France, y 172 mediadores trabajan en las líneas para combatir la falta de civilidad.

Recursos humanos adicionales para la RATP y la SNCF

Como parte de sus contratos firmados en 2016 con la RATP y la SNCF, el número de empleados en el terreno aumentará en 490 personas: 290 agentes para la SNCF (SUGE, mediadores y agentes comerciales) y 200 agentes para la RATP (equipos GPSR y móviles que acompañan autobuses después de medianoche).

Además, se despliegan brigadas de detección canina. En 2022 hay 50 de ellos. Estos equipos participan en el aumento general de los servicios de seguridad y liberan a algunos de ellos de la verificación de equipaje olvidado en los trenes para dedicarse a sus otras misiones. Estos equipos permiten reducir los tiempos de respuesta tras las alertas de paquetes abandonados, de modo que la "eliminación de la duda" puede hacerse en unos quince minutos en lugar de una hora. En la red SNCF, ha habido un aumento del 122% en bolsas olvidadas, es decir, más de 150 intervenciones al año desde 2014.

 

Personal formado para atender a las víctimas de acoso

Desde 2016, todos los agentes de la RATP en contacto con los pasajeros han recibido formación dedicada al cuidado de víctimas de acoso como parte de su formación inicial. Este módulo específico fue desarrollado en colaboración con Miprof (Misión Interministerial para la Protección de la Mujer contra la Violencia y la Lucha contra la Trata de Personas). Durante esta formación, los agentes de la RATP reciben formación en la recepción y cuidado de víctimas de violencia y acoso sexual, en el conocimiento del marco legal y de los medios para combatir y alertar disponibles en el transporte público.

En 2017, SNCF Transilien comenzó a formar a sus empleados de SUGE con un módulo específico sobre acoso sexual en sus instalaciones. Se desarrolló un curso de formación con el Miprof para acercarse lo máximo posible a las experiencias de las víctimas. Los 740 guardias de seguridad aprendieron de profesionales cómo detectar comportamientos desviados durante sus rondas, aprendieron a tomar el control, escuchar, reconocer el estado de la víctima y derivarla a la policía. En 2018, los agentes de la estación se beneficiarán de la misma formación.

 

Una presencia humana reforzada en las redes de autobuses de Grande-Couronne

Île-de-France Mobilités también financia alrededor de 520 agentes de mediación para 70 redes, incluyendo 520 adicionales desde 2016. Estos mediadores aportan una presencia tranquilizadora, su trabajo es valorado tanto por los operadores como por los pasajeros. Sin embargo, no están entrenados ni equipados para realizar patrullas disuasorias (islamiento) ni para acompañar a controladores, ya que estas situaciones pueden ser fuente de conflicto. A diferencia de la RATP y la SNCF, las compañías de autobuses de Grande-Couronne no contaban con personal dedicado a estas tareas.

Por ello, Île-de-France Mobilités ha decidido conceder más recursos a los operadores para reforzar la seguridad en los autobuses de Grande-Couronne, con 200 agentes dedicados específicamente a la seguridad (actualmente en proceso de reclutamiento), con un presupuesto estimado de 10 millones de euros durante cuatro años. El primero de ellos asumió sus funciones al inicio del curso escolar 2017. Podrán llevar a cabo rondas disuasorias e intervenir en caso de falta de civilidad.

Cada año, Île-de-France Mobilités paga alrededor de 130 millones de euros a los operadores para garantizar la presencia humana: mediadores de SUGE, GPSR, SNCF, autobuses nocturnos de Optile y RATP.

Este personal contribuye a la seguridad de nuestros usuarios (1 de enero de 2022)

  • Agentes de la GPSR (RATP) 945 (agentes en el terreno) 1350 (Campo + Cuartel General)
  • 835 agentes SUGE (SNCF)
  • 50 Equipos de Detección de Perros
  • + 200 agentes de seguridad en los suburbios exteriores
  • 18 agentes en los centros de Noctilien y 100 agentes en equipos de apoyo de autobuses móviles después de medianoche (RATP)
  • 176 mediadores de la SNCF
  • + 500 mediadores optile
  • Seguridad privada en RATP (+100) y SNCF (1000)
  • 1000 patrullas por año de reservistas de la gendarmería en la red de la Grande Couronne
  • 1000 patrullas por año reservistas de la gendarmería en la red TN
  • 1.120 agentes de la Subdirección Regional de la Policía de Transporte (SDRPT) Finalmente, Valérie Pécresse propuso al Ministerio del Interior un transporte público gratuito para los agentes de policía con el fin de reforzar su presencia en el transporte público.

Llama a terminales, personal de estación y de estación, número de alerta "3117" o SMS "31177", aplicación "alerta 3117", ¡varias formas de no quedarte impasible!

Para luchar activamente contra el acoso sexual en el transporte, la región de Île-de-France, Île-de-France Mobilités, SNCF y RATP se comprometen a concienciar entre todos los pasajeros y a recordar a víctimas y testigos que existen soluciones concretas para alertar.

El número 3117: Para informar de cualquier acto de morosidad o situación que suponga un riesgo para el viajero, el número de alerta 3117 está ahora disponible en toda la red de Île-de-France (y ya no solo en la red SNCF). También es accesible desde la aplicación para smartphone "Alerte 3117" o por SMS 31177.

Servicios activos durante el horario de apertura de la red

  • informando a un agente de la estación a 5.300 agentes de la RATP y 5.000 agentes de la SNCF) y a los agentes de seguridad (1.000 agentes de la RATP y 740 de la SNCF).
  • llamando a un punto de parada en estaciones, estaciones y algunos trenes. Te permiten ponerte en contacto directamente con los agentes de la línea
  • terminales de llamada en las 368 estaciones de la red de la RATP;
  • 1.380 puntos de llamada en todas las estaciones de Transilien con un operador que responde los 7 días de la semana y las 24 horas del día.

 

El número 3117 y la aplicación Île-de-France Mobilités: servicios activos las 24 horas del día, los 7 días de la semana

Además de la llamada y el SMS, los pasajeros que presencian una situación que suponga un riesgo para su seguridad o una molestia disponen de una solicitud para contactar con el 3117, así como un botón de emergencia de la aplicación Île-de-France Mobilités. La geolocalización del smartphone garantiza un soporte rápido y eficiente, y la aplicación funciona en todas las circunstancias gracias a una tecnología de red que no requiere cobertura 3G, 4G ni 5G.

 

La generalización de la protección por vídeo

Además de la presencia humana en las redes de transporte de Île-de-France, Île-de-France Mobilités, RATP y SNCF despliegan recursos técnicos significativos, principalmente protección por vídeo, una herramienta esencial en la cadena de seguridad y toma de decisiones:

  • Más de 50.000 cámaras en total en el material rodante de los andenes y en los pasillos de la red de la RATP.
  • 17.000 cámaras en trenes y 9.000 cámaras en estaciones de la red Transilien.
  • En total, a fecha de 1 de enero de 2022, no menos de 80.000 cámaras están ayudando a asegurar la red.

Como parte de la Revolución del Transporte, Île-de-France Mobilités financia la compra o renovación de más de 700 trenes para finales de 2022, por un importe total de 8.500 millones de euros. Todos estos trenes estarán equipados con cámaras de protección por vídeo.

Hoy en día, casi el 100% de los trenes, autobuses, RER, estaciones y estaciones están equipados con cámaras de videoprotección.

Esta seguridad fue posible gracias a una inversión de 65 millones de euros financiada por Île-de-France Mobilités por un total de 33 millones de euros y por la Región de Île-de-France por un total de 44 millones de euros.

 

Trenes y metros cada vez más seguros

Île-de-France Mobilité ha emprendido una ambiciosa política para acelerar las renovaciones y renovaciones de trenes en la región de Île-de-France con el fin de mejorar la regularidad de las líneas y el confort de los pasajeros.

Por ejemplo, el Régio2N, el tren que actualmente se despliega en la línea R (París-Montereau – Montargis), cuenta con 25 cámaras de vigilancia, lo que permite una cobertura total de andenes y espacios interiores para pasajeros.

Este tren, al igual que el Francilien o los futuros metros de las líneas 14 y 11, son los llamados trenes "Boa", lo que permite un fácil acceso de un vagón a otro. Esta configuración completamente abierta permite que todos vean lo que ocurre a su alrededor, pero también asegurarse de que son vistos, lo que genera una fuerte sensación de seguridad. Esta visión general del interior del tren también simplifica el trabajo de los equipos de control, la policía ferroviaria o la mediación durante las intervenciones a bordo.