La lucha contra el acoso en el transporte

En la red de la RATP , hay más de 5.300 agentes presentes en las estaciones y estaciones de la red, que pueden ser movilizados directamente para alertar al Grupo de Protección y Seguridad de la Red (GPSR), compuesto por 1.000 agentes, incluidos cien equipos desplegados en la red cada día. El departamento de seguridad de la RATP también despliega equipos de paisano cuyas misiones incluyen la lucha contra la violencia contra las mujeres.

, hay más de 5.300 agentes presentes en las estaciones y estaciones de la red, que pueden ser movilizados directamente para alertar al Grupo de Protección y Seguridad de la Red (GPSR), compuesto por 1.000 agentes, incluidos cien equipos desplegados en la red cada día. El departamento de seguridad de la RATP también despliega equipos de paisano cuyas misiones incluyen la lucha contra la violencia contra las mujeres. En la red de la SNCF, en Île-de-France, hay 5.000 agentes presentes en estaciones y trenes. 740 agentes de seguridad (SUGE) también cruzan Île-de-France, y 172 mediadores trabajan en las líneas para combatir la falta de civilidad.

Recursos humanos adicionales para la RATP y la SNCF

Como parte de sus contratos firmados en 2016 con la RATP y la SNCF, el número de empleados en el terreno aumentará en 490 personas: 290 agentes para la SNCF (SUGE, mediadores y agentes comerciales) y 200 agentes para la RATP (equipos GPSR y móviles que acompañan autobuses después de medianoche).

Además, se despliegan brigadas de detección canina. En 2022 hay 50 de ellos. Estos equipos participan en el aumento general de los servicios de seguridad y liberan a algunos de ellos de la verificación de equipaje olvidado en los trenes para dedicarse a sus otras misiones. Estos equipos permiten reducir los tiempos de respuesta tras las alertas de paquetes abandonados, de modo que la "eliminación de la duda" puede hacerse en unos quince minutos en lugar de una hora. En la red SNCF, ha habido un aumento del 122% en bolsas olvidadas, es decir, más de 150 intervenciones al año desde 2014.

Personal formado para atender a las víctimas de acoso

Desde 2016, todos los agentes de la RATP en contacto con los pasajeros han recibido formación dedicada al cuidado de víctimas de acoso como parte de su formación inicial. Este módulo específico fue desarrollado en colaboración con Miprof (Misión Interministerial para la Protección de la Mujer contra la Violencia y la Lucha contra la Trata de Personas). Durante esta formación, los agentes de la RATP reciben formación en la recepción y cuidado de víctimas de violencia y acoso sexual, en el conocimiento del marco legal y de los medios para combatir y alertar disponibles en el transporte público.

En 2017, SNCF Transilien comenzó a formar a sus empleados de SUGE con un módulo específico sobre acoso sexual en sus instalaciones. Se desarrolló un curso de formación con el Miprof para acercarse lo máximo posible a las experiencias de las víctimas. Los 740 guardias de seguridad aprendieron de profesionales cómo detectar comportamientos desviados durante sus rondas, aprendieron a tomar el control, escuchar, reconocer el estado de la víctima y derivarla a la policía. En 2018, los agentes de la estación se beneficiarán de la misma formación.

Una presencia humana reforzada en las redes de autobuses de Grande-Couronne

Île-de-France Mobilités también financia alrededor de 520 agentes de mediación para 70 redes, incluyendo 520 adicionales desde 2016. Estos mediadores aportan una presencia tranquilizadora, su trabajo es valorado tanto por los operadores como por los pasajeros. Sin embargo, no están entrenados ni equipados para realizar patrullas disuasorias (islamiento) ni para acompañar a controladores, ya que estas situaciones pueden ser fuente de conflicto. A diferencia de la RATP y la SNCF, las compañías de autobuses de Grande-Couronne no contaban con personal dedicado a estas tareas.

Por ello, Île-de-France Mobilités ha decidido conceder más recursos a los operadores para reforzar la seguridad en los autobuses de Grande-Couronne, con 200 agentes dedicados específicamente a la seguridad (actualmente en proceso de reclutamiento), con un presupuesto estimado de 10 millones de euros durante cuatro años. El primero de ellos asumió sus funciones al inicio del curso escolar 2017. Podrán llevar a cabo rondas disuasorias e intervenir en caso de falta de civilidad.

Cada año, Île-de-France Mobilités paga alrededor de 130 millones de euros a los operadores para garantizar la presencia humana: mediadores de SUGE, GPSR, SNCF, autobuses nocturnos de Optile y RATP.

Este personal contribuye a la seguridad de nuestros usuarios (1 de enero de 2022)

Agentes de la GPSR (RATP) 945 (agentes en el terreno) 1350 (Campo + Cuartel General)

835 agentes SUGE (SNCF)

agentes SUGE (SNCF) 50 Equipos de Detección de Perros

+ 200 agentes de seguridad en los suburbios exteriores

agentes de seguridad en los suburbios exteriores 18 agentes en los centros de Noctilien y 100 agentes en equipos de apoyo de autobuses móviles después de medianoche (RATP)

agentes en los centros de Noctilien y 100 agentes en equipos de apoyo de autobuses móviles después de medianoche (RATP) 176 mediadores de la SNCF

mediadores de la SNCF + 500 mediadores optile

mediadores optile Seguridad privada en RATP (+100) y SNCF (1000)

1000 patrullas por año de reservistas de la gendarmería en la red de la Grande Couronne

1000 patrullas por año reservistas de la gendarmería en la red TN

1.120 agentes de la Subdirección Regional de la Policía de Transporte (SDRPT) Finalmente, Valérie Pécresse propuso al Ministerio del Interior un transporte público gratuito para los agentes de policía con el fin de reforzar su presencia en el transporte público.

Llama a terminales, personal de estación y de estación, número de alerta "3117" o SMS "31177", aplicación "alerta 3117", ¡varias formas de no quedarte impasible!

Para luchar activamente contra el acoso sexual en el transporte, la región de Île-de-France, Île-de-France Mobilités, SNCF y RATP se comprometen a concienciar entre todos los pasajeros y a recordar a víctimas y testigos que existen soluciones concretas para alertar.