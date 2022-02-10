El informe de puntualidad de tus rutas en 2021

¿Por qué medir la puntualidad?

La puntualidad es un buen indicador de la salud de la red, siendo el objetivo, por supuesto, mejorar siempre.

Esta puntualidad también es muy importante, porque contractualmente se tiene en cuenta en la remuneración de los operadores de transporte (RATP y SNCF).

Si la puntualidad es buena, los operadores podrán recibir una bonificación económica

Si la tarifa es mala, los operadores serán penalizados con una sanción

Este sistema fue establecido por Île-de-France Mobilités para animarles a mejorar la calidad del servicio a los pasajeros en la región de Île-de-France a diario.