El informe de puntualidad de tus rutas en 2021
Publicado el
¿Cuáles son las cifras de puntualidad en las líneas y rutas que usaste en 2021? Metro, RER, Transilien: hacemos balance, mes a mes.
Cada mes, Île-de-France Mobilités mide la puntualidad de todas las líneas de tren, RER y metro. La tasa de puntualidad indica el porcentaje de pasajeros que llegaron a tiempo.
¿Por qué medir la puntualidad?
La puntualidad es un buen indicador de la salud de la red, siendo el objetivo, por supuesto, mejorar siempre.
Esta puntualidad también es muy importante, porque contractualmente se tiene en cuenta en la remuneración de los operadores de transporte (RATP y SNCF).
- Si la puntualidad es buena, los operadores podrán recibir una bonificación económica
- Si la tarifa es mala, los operadores serán penalizados con una sanción
Este sistema fue establecido por Île-de-France Mobilités para animarles a mejorar la calidad del servicio a los pasajeros en la región de Île-de-France a diario.
A partir de ahora, la mala puntualidad da derecho a un reembolso
Con la última generación de contratos firmados con operadores, Île-de-France Mobilités quiso ir más allá en la lógica de incentivos.
A partir de ahora, a lo largo de un año, si más de uno de cada 5 pasajeros llega con más de 5 minutos de retraso (en comparación con la hora teórica de llegada del tren o RER), el operador no solo será penalizado, sino que también tendrá que reembolsar a los pasajeros. Esto es lo que denominamos puntualidad igual o inferior al 80%, en términos contractuales.
Los hachas, para una mejor consideración de todos los pasajeros
Por último, para tener mejor en cuenta las experiencias de los pasajeros, Île-de-France Mobilités también ha decidido no limitarse a la puntualidad de cada línea.
De hecho, incluso si la puntualidad de toda la línea es satisfactoria, puede ocurrir que en un tramo concreto se acumulen retrasos.
Por ello, para compensar a estos pasajeros y animar a los operadores a hacer esfuerzos en toda la red hemos creado 88 ejes (un tramo de una línea que conecta varias ciudades) a lo largo de la red.
RATP, SNCF: tablas de puntualidad en 2021
A continuación encontrará las cifras de puntualidad de toda la red Île-de-France Mobilités para el año 2021 (metro, tren, RER).
Encontrarás las cifras presentadas eje por eje y línea por línea para cada mes del año.