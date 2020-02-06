Île-de-France Mobilités (anteriormente STIF) desarrolló el PDUIF como parte de un amplio proceso de consulta que involucró a todos los actores de la movilidad de la región de París. El PDUIF fue aprobado el 19 de junio de 2014 por el Consejo Regional de Île-de-France tras una investigación pública y la opinión del Estado.
El Plan de Viaje Urbano de Île-de-France
Publicado el
El Plan de Viajes Urbanos de Île-de-France (PDUIF) establece los objetivos y el marco de la política para el movimiento de personas y mercancías en el territorio regional hasta 2020, para todos los modos de transporte. El PDUIF busca un equilibrio sostenible entre las necesidades de movilidad, la protección ambiental y de la salud, y la preservación de la calidad de vida teniendo en cuenta las limitaciones financieras.
Los objetivos del PDUIF
El PDUIF pretende cambiar las prácticas de viaje hacia una movilidad más sostenible durante el periodo 2010-2020, en un contexto de crecimiento global del 7%. Para lograr una reducción del 20% en las emisiones de gases de efecto invernadero para 2020, el PDUIF aspira en general:
- un aumento del 20% en los desplazamientos en transporte público;
- un aumento del 10% en los viajes en modos activos (caminar y andar en bicicleta). Dentro de los modos activos, el potencial de crecimiento del ciclismo es mayor que el de caminar;
- una disminución del 2% en los desplazamientos en coche y motocicletas motorizadas.
Las acciones del PDUIF
Para alcanzar los objetivos del PDUIF, es necesario cambiar las condiciones y comportamientos de viaje. El PDUIF establece nueve desafíos a afrontar para lograrlo; Los retos 1 a 7 tratan sobre las condiciones de viaje y los retos 8 y 9 se refieren a los comportamientos.
Estos 9 desafíos se desglosan en 34 acciones, 4 de las cuales son prescriptivas. La implementación de estas acciones se basa en la movilización de todos los actores de la movilidad en la región de Île-de-France.
DESAFÍO 1: Construir una ciudad más propicia para caminar, andar en bicicleta y el transporte público
- Acción 1.1 Ley a nivel local para una ciudad que sea más favorable al uso de modos alternativos de transporte hacia el automóvil
DESAFÍO 2: Hacer que el transporte público sea más atractivo
- Acción 2.1 Una red ferroviaria reforzada y más eficiente
- Acción 2.2 Un metro modernizado y ampliado
- Action 2.3 Tranvía y T Zen: una oferta de transporte estructuradora
- Acción 2.4 Una red de autobuses más atractiva
- Acción 2.5 Desarrollar centros de intercambio multimodales de alta calidad
- Acción 2.6 Mejorar la información para los pasajeros en el transporte público
- Acción 2.7 Facilitar la compra de billetes de transporte
- Acción 2.8 Permitir que los usuarios ocasionales se beneficien del pase sin contacto Navigo
- Acción 2.9 Mejorar las condiciones del tráfico de taxis y facilitar su uso
RETOS 3 y 4: Restaurar la importancia de caminar en la cadena de viaje y dar nueva vida al ciclismo
- Acción 3/4.1 Pacificar las carreteras para dar prioridad a los modos activos de transporte
- Acción 3/4.2 Reducción de los principales recortes urbanos
- Acción 3.1 Diseño de la calle para peatones
- Acción 4.1 Hacer que las carreteras sean ciclables
- Acción 4.2 Promover el aparcamiento de bicicletas
- Acción 4.3 Fomentar y promover el ciclismo entre todos los públicos
DESAFÍO 5: Actuar según las condiciones de uso de modos motorizados individuales
- Acción 5.1 Alcanzar un ambicioso objetivo de seguridad vial
- Acción 5.2 Implementar políticas de aparcamiento público para la movilidad sostenible
- Acción 5.3 Supervisar el desarrollo del aparcamiento privado
- Acción 5.4 Optimizar las operaciones viales para limitar la congestión
- Acción 5.5 Fomentar y desarrollar la práctica del coche compartido
- Acción 5.6 Fomentar el carsharing
DESAFÍO 6: Hacer que toda la cadena de viajes sea accesible
- Acción 6.1 Hacer accesibles las carreteras
- Acción 6.2 Hacer que el transporte público sea accesible
DESAFÍO 7: Racionalizar la organización de los flujos de mercancías y promover el uso de vías fluviales y trenes
- Acción 7.1 Preservar y desarrollar sitios logísticos
- Acción 7.2 Promoción del uso de la vía fluvial
- Acción 7.3 Mejora de la oferta de transporte ferroviario
- Acción 7.4 Contribuir a un sistema de transporte de mercancías por carretera más eficiente y optimizar las condiciones de entrega
- Acción 7.5 Mejorar el rendimiento medioambiental del transporte de mercancías
DESAFÍO 8: Construir un sistema de gobernanza que empodere a los actores en la implementación del PDUIF
DESAFÍO 9: Hacer responsables a los residentes de Île-de-France por sus desplazamientos
- Acción 9.1 Desarrollar planes de viaje para empresas y administraciones
- Acción 9.2 Desarrollar planes de viaje escolar
- Acción 9.3 Proporcionar información integral y multimodal accesible para todos y desarrollar consejos sobre movilidad
Acciones medioambientales
ENV1 Apoyo al desarrollo de nuevos vehículos
ENV2 Reducción de la contaminación acústica relacionada con el transporte
Además de implementar acciones relacionadas con el transporte público, Île-de-France Mobilités se encarga de coordinar y evaluar el PDUIF.
La hoja de ruta 2017-2020 del PDUIF
La revisión a medio plazo del PDUIF mostró las acciones que han avanzado y aquellas en las que las dificultades son mayores. La región de Île-de-France tiene una ambición muy fuerte de mejorar las condiciones de viaje y la revolución del transporte está tomando forma con nuevos programas de acción del Consejo Regional de Île-de-France y Île-de-France Mobilités. Por último, los avances tecnológicos sugieren que pronto habrá cambios en la forma en que nos desplazamos.
Para dar nueva vida al PDUIF, se ha elaborado una hoja de ruta para los años 2017 a 2020. Esta hoja de ruta es el resultado de una importante consulta con todos los actores implicados en la movilidad en el marco de ocho seminarios organizados en cada uno de los departamentos en marzo y abril de 2017.
La hoja de ruta es un nuevo documento marco para todos los actores de la movilidad. Refuerza las acciones inicialmente incluidas en el PDUIF, que deben continuar, reforzarse o adaptarse, y aplicarse a nivel de cada uno de los territorios de la región. Esto da una nueva ambición al PDUIF al integrar la Revolución del Transporte.
La hoja de ruta 2017-2020 está, por tanto, en línea con el deseo expresado en el PDUIF de que no sea una planificación congelada en el momento de su aprobación, sino un marco de acción que pueda adaptarse con el tiempo sobre la base de la evaluación continua de su implementación, las expectativas de la sociedad y el progreso técnico.
La evaluación del PDUIF y el lanzamiento del desarrollo del Plan de Movilidad en Île-de-France 2030
De acuerdo con el Código de Transporte, Île-de-France Mobilités ha realizado la evaluación del PDUIF 2010 - 2020 como parte de un enfoque de colaboración que involucra a todos los actores de la movilidad de la región de Île-de-France.
El proceso de evaluación se basó así en:
- Datos recogidos por Île-de-France Mobilités de operadores de transporte y gestores de infraestructuras ferroviarias, viarias o fluviales, así como de diversas organizaciones (Airparif, Bruitparif);
- Análisis realizados por el Instituto de la Región de París;
- Análisis realizados por Île-de-France Mobilités;
- Una evaluación de la gobernanza del PDUIF realizada por la empresa Mensia Conseil con más de cien técnicos y funcionarios electos de las comunidades de Île-de-France;
- Numerosas reuniones temáticas que reunieron a más de 140 expertos en movilidad de la región de Île-de-France para garantizar la integridad de la información recogida y aclarar los análisis.
Las primeras lecciones aprendidas de la evaluación se compartieron durante comités que reunieron a los EPCIs, la Ciudad de París y los departamentos a nivel técnico.
Una versión provisional del informe de evaluación fue puesta a disposición de los actores de la movilidad en la región de Île-de-France como parte de las Assises de la mobilité en Île-de-France celebradas el 6 de diciembre de 2021. Casi 200 participantes pudieron reaccionar sobre cada uno de los temas, enriqueciendo y aclarando la evaluación.
El informe de evaluación está organizado en dos documentos:
- Un resumen que resume la evolución del contexto de movilidad en Île-de-France desde 2010, el logro de los objetivos generales del PDUIF, un resumen de la evaluación de la implementación de acciones y lecciones transversales,
- Un documento que presenta la evaluación detallada de la implementación de las acciones por tema:
- Resumen e Introducción
- Reto 1 - Construir una ciudad más propicia para el uso del transporte público, el senderismo y el ciclismo
- Desafío 2 - Hacer que el transporte público sea más atractivo
- Retos 3-4 - Restaurar la importancia de caminar en la cadena de viaje y dar nueva vida al ciclismo
- Roads Challenge - Carreteras, apoyo a la movilidad
- Desafío 5 - Actuar bajo las condiciones de uso de modos motorizados individuales
- Desafío 6 - Hacer accesible toda la cadena de viajes
- Reto 7 - Racionalizar la organización de los flujos de mercancías y promover el uso del agua y los trenes
- Desafío 8 - Construir un sistema de gobernanza que empodere a las partes interesadas para la implementación del PDUIF
- Desafío 9 - Hacer responsables a los residentes de Île-de-France por sus viajes
- Desafío Medioambiental - Acciones medioambientales
Por deliberación fechada el 25 de mayo de 2022, el Consejo de Mobilité de Île-de-France tomó nota de la evaluación del Plan de Viajes Urbanos de Île-de-France (PDUIF) 2010-2020 y decidió revisar el PDUIF con vistas a elaborar el Plan de Movilidad Île-de-France 2030.