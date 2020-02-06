El Plan de Viaje Urbano de Île-de-France

Las acciones del PDUIF

Para alcanzar los objetivos del PDUIF, es necesario cambiar las condiciones y comportamientos de viaje. El PDUIF establece nueve desafíos a afrontar para lograrlo; Los retos 1 a 7 tratan sobre las condiciones de viaje y los retos 8 y 9 se refieren a los comportamientos.

Estos 9 desafíos se desglosan en 34 acciones, 4 de las cuales son prescriptivas. La implementación de estas acciones se basa en la movilización de todos los actores de la movilidad en la región de Île-de-France.

DESAFÍO 1: Construir una ciudad más propicia para caminar, andar en bicicleta y el transporte público

Acción 1.1 Ley a nivel local para una ciudad que sea más favorable al uso de modos alternativos de transporte hacia el automóvil

DESAFÍO 2: Hacer que el transporte público sea más atractivo

Acción 2.1 Una red ferroviaria reforzada y más eficiente

Acción 2.2 Un metro modernizado y ampliado

Action 2.3 Tranvía y T Zen: una oferta de transporte estructuradora

Acción 2.4 Una red de autobuses más atractiva

Acción 2.5 Desarrollar centros de intercambio multimodales de alta calidad

Acción 2.6 Mejorar la información para los pasajeros en el transporte público

Acción 2.7 Facilitar la compra de billetes de transporte

Acción 2.8 Permitir que los usuarios ocasionales se beneficien del pase sin contacto Navigo

Acción 2.9 Mejorar las condiciones del tráfico de taxis y facilitar su uso

RETOS 3 y 4: Restaurar la importancia de caminar en la cadena de viaje y dar nueva vida al ciclismo

Acción 3/4.1 Pacificar las carreteras para dar prioridad a los modos activos de transporte

Acción 3/4.2 Reducción de los principales recortes urbanos

Acción 3.1 Diseño de la calle para peatones

Acción 4.1 Hacer que las carreteras sean ciclables

Acción 4.2 Promover el aparcamiento de bicicletas

Acción 4.3 Fomentar y promover el ciclismo entre todos los públicos

DESAFÍO 5: Actuar según las condiciones de uso de modos motorizados individuales

Acción 5.1 Alcanzar un ambicioso objetivo de seguridad vial

Acción 5.2 Implementar políticas de aparcamiento público para la movilidad sostenible

Acción 5.3 Supervisar el desarrollo del aparcamiento privado

Acción 5.4 Optimizar las operaciones viales para limitar la congestión

Acción 5.5 Fomentar y desarrollar la práctica del coche compartido

Acción 5.6 Fomentar el carsharing

DESAFÍO 6: Hacer que toda la cadena de viajes sea accesible

Acción 6.1 Hacer accesibles las carreteras

Acción 6.2 Hacer que el transporte público sea accesible

DESAFÍO 7: Racionalizar la organización de los flujos de mercancías y promover el uso de vías fluviales y trenes

Acción 7.1 Preservar y desarrollar sitios logísticos

Acción 7.2 Promoción del uso de la vía fluvial

Acción 7.3 Mejora de la oferta de transporte ferroviario

Acción 7.4 Contribuir a un sistema de transporte de mercancías por carretera más eficiente y optimizar las condiciones de entrega

Acción 7.5 Mejorar el rendimiento medioambiental del transporte de mercancías

DESAFÍO 8: Construir un sistema de gobernanza que empodere a los actores en la implementación del PDUIF

DESAFÍO 9: Hacer responsables a los residentes de Île-de-France por sus desplazamientos

Acción 9.1 Desarrollar planes de viaje para empresas y administraciones

Acción 9.2 Desarrollar planes de viaje escolar

Acción 9.3 Proporcionar información integral y multimodal accesible para todos y desarrollar consejos sobre movilidad

Acciones medioambientales

ENV1 Apoyo al desarrollo de nuevos vehículos

ENV2 Reducción de la contaminación acústica relacionada con el transporte

Además de implementar acciones relacionadas con el transporte público, Île-de-France Mobilités se encarga de coordinar y evaluar el PDUIF.