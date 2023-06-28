Lee las reseñas

La consulta preliminar sobre el proyecto Bus Bords de Marne tuvo lugar del 9 de noviembre de 2020 al 8 de febrero de 2021. A continuación, consulte las contribuciones presentadas en esta ocasión. Actualmente se están elaborando los resultados de la consulta. Será aprobado por la Junta Directiva y publicado en unos meses en esta página web. Para estar informado, suscríbete a las noticias del sitio