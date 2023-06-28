La ruta y los desarrollos

Los carriles continuos dedicados a autobuses con prioridad en los cruces limitarán los peligros de tráfico que se encuentran en la antigua RN34. A través de un sistema de detección aguas arriba de la intersección, el autobús activará el paso de la luz verde. Se crearán corredores de acceso y se remodelarán las intersecciones para mejorar el flujo de tráfico. Los Bus Bords de Marne garantizarán así una mejor regularidad y tiempos de viaje reducidos.

Las instalaciones para todos los usuarios estarán diseñadas para dar a todos su lugar en el espacio público (usuarios del transporte público, ciclistas, peatones, conductores, etc.). Pueden implicar una reducción de la capacidad de las carreteras en ciertos tramos.