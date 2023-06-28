Autobús

Nueva líneaVal de Fontenay < > Chelles - Gournay

La ruta y los desarrollos

Proyecto presentado durante la consulta preliminar 2020-2021

La presentación del proyecto se actualizará cuando se finalicen los estudios preliminares del Esquema. El Diagrama Esquemático, que detalla la ruta final, la inserción, el coste y el calendario del proyecto, es un paso esencial en la definición de cualquier proyecto de transporte público. Se finalizará a finales de 2023 y servirá de base para la investigación pública de 2024.

Mapa de la ruta de la futura línea Bus Bords de Marne

Espacios para cada uso

Los carriles continuos dedicados a autobuses con prioridad en los cruces limitarán los peligros de tráfico que se encuentran en la antigua RN34. A través de un sistema de detección aguas arriba de la intersección, el autobús activará el paso de la luz verde. Se crearán corredores de acceso y se remodelarán las intersecciones para mejorar el flujo de tráfico. Los Bus Bords de Marne garantizarán así una mejor regularidad y tiempos de viaje reducidos.

Las instalaciones para todos los usuarios estarán diseñadas para dar a todos su lugar en el espacio público (usuarios del transporte público, ciclistas, peatones, conductores, etc.). Pueden implicar una reducción de la capacidad de las carreteras en ciertos tramos.

Desarrollos por sector

Descubre los detalles de los desarrollos previstos en la fase de los estudios previos a la consulta de invierno 2020-2021 para cada sector de la ruta:

Tras la consulta preliminar, se están realizando estudios preliminares que buscan especificar las características del proyecto y profundizar las condiciones para su integración urbana: la distribución de las funcionalidades en las carreteras y, en particular, el número de carriles viales, la ubicación precisa de terminales y estaciones, los métodos de operación de los autobuses, el número de carriles viarios y la gestión de los cruces, la inserción de continuidades ciclistas y peatonales, el verdecimiento a lo largo de la ruta, etc.