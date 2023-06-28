El centro de operaciones de autobuses

Los centros operativos de autobuses existentes no son compatibles para recibir los futuros autobuses articulados con motores propios procedentes de los Bords de Marne. Un nuevo centro de operaciones de autobuses garantizará su mantenimiento, limpieza, aparcamiento y cubrirá las necesidades de otras líneas de autobús de la zona. En la fase preliminar de estudio y presentado a la consulta antes del invierno de 2020-2021, se consideraron dos emplazamientos cercanos a la ruta y una superficie adecuada para su implementación:

En Chelles, en el derecho de paso de la SNCF situado al sur de la línea ferroviaria;

En Neuilly sur Marne, en la autopista abandonada A103.

Se están realizando estudios sobre estos dos posibles emplazamientos. Se prestará especial atención a la calidad arquitectónica y ambiental de este edificio, esencial para el proyecto, desde la fase de diseño.