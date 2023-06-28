Autobús

Nueva líneaVal de Fontenay < > Chelles - Gournay

Financiación y los actores

El Estado

Al participar en la financiación del proyecto TCSP "Bus Bords de Marne" en la antigua RN34, el Estado se compromete a afrontar los retos de los desplazamientos y las expectativas de los residentes de Île-de-France. Persigue su objetivo: modernizar y desarrollar líneas de transporte más eficientes accesibles para todos, haciendo posible avanzar más rápidamente hacia una ciudad sostenible y un modo de vida más pacífico, y así fortalecer el atractivo de la región de Île-de-France.

Imagen decorativa

La región de Île-de-France

Para satisfacer la demanda de todos los usuarios, la Región está invirtiendo masivamente para modernizar y ampliar la red de transporte público. También apoya el desarrollo del ciclismo diario, así como nuevos usos viales como el coche compartido o carriles reservados para autobuses y taxis. Está desarrollando una política firme para combatir los atascos y apoyar la innovación vial. En colaboración con Île-de-France Mobilités, la Región ha estado involucrada en la revolución del transporte desde 2016 para mejorar profundamente las condiciones de transporte de los residentes de Île-de-France. Por tanto, la región de Île-de-France es una co-entrada con un 49%, bajo el Contrato de Plan Estado-Región.

Imagen decorativa

El Departamento de Val-de-Marne

El Departamento de Val-de-Marne está comprometido con la mejora y el desarrollo del transporte para todo Val-de-Marne. Promover el transporte público y el tráfico suave, calmar el tráfico de coches, garantizar un mejor servicio al territorio y reducir los tiempos de viaje dentro del departamento, estos son los principales objetivos del Consejo Departamental en cuanto a desplazamientos.

Imagen decorativa

El Departamento de Seine-Saint-Denis

Dado que es un importante problema social, económico y medioambiental, el Departamento de Seine-Saint-Denis está comprometido con el desarrollo de modos activos de transporte y con mejorar la calidad y cantidad del transporte público en la región. Participa activamente en el despliegue de la red de autobuses y en la ampliación de las líneas de metro, y apoya la construcción de las nuevas líneas de metro Grand Paris Express.

Imagen decorativa

El Departamento de Seine-et-Marne

Al calmar el tráfico de coches, desarrollar el transporte público, el transporte escolar, los servicios locales, el coche compartido y las conexiones ciclistas, el Departamento de Seine-et-Marne es una comunidad movilizada para promover la movilidad de Seine-et-Marne. Para lograrlo, el Departamento apoya numerosos proyectos en la región de Seine-et-Marne junto con los distintos socios.

Imagen decorativa

Île-de-France Mobilités

Île-de-France-Mobilités imagina, organiza y financia el transporte público para todos los residentes de Île-de-France. Cada día, 5 millones de viajes son realizados por residentes de Île-de-France en uno de los 10.500 autobuses y autocares que circulan por toda la red Île-de-France Mobilités. Dedica recursos significativos al desarrollo de esta red, esencial para la movilidad de los residentes de Île-de-France. Las mejoras están principalmente orientadas a adaptar la operación de las líneas al ritmo de vida de los residentes de Île-de-France: aumento de la frecuencia de paso durante el día o en hora punta y mejora de los horarios, con autobuses anteriores y/o posteriores. A veces son las rutas de las líneas las que deben adaptarse a los cambios en los territorios, como nuevas instalaciones o distritos a atender, la transformación de una calle en un eje peatonal, etc. Île-de-France Mobilités también aspira a tener una flota de autobuses 100% limpia para 2025 para las zonas más densas de la región y para 2030 para toda la región. Este es el objetivo de transición energética más ambicioso de Europa.

Imagen decorativa