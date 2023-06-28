Financiación y los actores

Île-de-France-Mobilités imagina, organiza y financia el transporte público para todos los residentes de Île-de-France. Cada día, 5 millones de viajes son realizados por residentes de Île-de-France en uno de los 10.500 autobuses y autocares que circulan por toda la red Île-de-France Mobilités. Dedica recursos significativos al desarrollo de esta red, esencial para la movilidad de los residentes de Île-de-France. Las mejoras están principalmente orientadas a adaptar la operación de las líneas al ritmo de vida de los residentes de Île-de-France: aumento de la frecuencia de paso durante el día o en hora punta y mejora de los horarios, con autobuses anteriores y/o posteriores. A veces son las rutas de las líneas las que deben adaptarse a los cambios en los territorios, como nuevas instalaciones o distritos a atender, la transformación de una calle en un eje peatonal, etc. Île-de-France Mobilités también aspira a tener una flota de autobuses 100% limpia para 2025 para las zonas más densas de la región y para 2030 para toda la región. Este es el objetivo de transición energética más ambicioso de Europa.