Los principios de desarrollo y funcionamiento
Un camino sencillo y directo de polo a polo
El trazado de la línea está guiado principalmente por las carreteras departamentales en el eje de la antigua RN-34 y sigue en gran medida el trazado de la actual línea 113. También utiliza las carreteras departamentales 86A y 86B para conectar el conjunto Val de Fontenay, y la carretera municipal desde la Avenue Foch hasta Chelles para llegar al conjunto Chelles-Gournay.
Carriles exclusivos para autobuses
Los Bus Bords de Marne circularán por carriles dedicados de 3,5 metros de ancho en cada sentido en aproximadamente el 85% del recorrido. Esto permitirá a los autobuses evitar las inconstancias del tráfico y garantizar un servicio regular y eficiente. Estos carriles no estarán autorizados a conductores, ni a taxis ni vehículos de mantenimiento de los gestores de carretera. Su uso será posible para vehículos de emergencia. Estudios posteriores permitirán especificar hasta qué punto estos desarrollos podrían beneficiar a otras líneas de autobús.
Un autobús prioritario en una encrucijada
Para reducir y hacer que los tiempos de viaje sean más fiables, los autobuses dispondrán de un sistema de detección que les permitirá obtener prioridad al acercarse a cruces de semáforos. Estudios posteriores permitirán especificar las normas para gestionar los cruces con el fin de optimizar su funcionamiento y garantizar la seguridad de todos los usuarios.
Nota: el proyecto propuesto incluye una reducción en el número de carriles de tráfico en ciertos tramos, teniendo en cuenta el tráfico vial esperado en el horizonte del proyecto. Se ha prestado especial atención al impacto del proyecto Bus Bords de Marne en el tráfico de coches, para no crear nuevos puntos de interrupción del tráfico, limitar el aumento de los tiempos de viaje en coche en el eje y así evitar aplazamientos en la red secundaria.
Un alto nivel de servicio
Los Bus Bords de Marne ofrecerán un alto nivel de servicio a los pasajeros, con una frecuencia de unos 4 minutos en hora punta y 6 minutos fuera de hora punta, y una amplia gama de horarios.
Autobuses más espaciosos y cómodos
Visual de un autobús biarticulado para las líneas 4 y 5 de TZEN
Se planifican autobuses de dos articulaciones con motores eléctricos de 24 metros de longitud. Podrán alojar a unas 145 personas y serán accesibles para personas con movilidad reducida.
En el interior, los vehículos estarán equipados con calefacción, ventilación, información en tiempo real para los pasajeros y videovigilancia.
Visual de las estaciones adecuadas para autobuses biarticulados
Estaciones visibles y accesibles
Las estaciones de Bus Bords de Marne estarán fácilmente localizadas, accesibles para todos y equipadas con nuevo equipamiento (marquesinas, asientos, información en tiempo real para los pasajeros, etc.). Se añadirán árboles ornamentales a los muelles que lo permitan. Se ofrecerá una oferta de aparcamiento para bicicletas en las inmediaciones de las estaciones, como posibles arcos cubiertos y/o taquillas seguras llamadas "Bike Parking".
Un eje compartido por ciclistas, peatones y automovilistas
Como parte del proyecto, se planea ensanchar las aceras y asegurar una anchura mínima de 2 metros para los caminos peatonales siempre que sea posible. El proyecto también planea crear una ruta ciclista continua de más de 8,8 km, integrada en los ejes V4, V9 y V20 de la red Vélo Île-de-France. La capacidad vial en el eje del proyecto se ha dimensionado a la luz de los estudios de tráfico. Se preferirá el aparcamiento en ranura donde se mantenga.