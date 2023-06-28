Los principios de desarrollo y funcionamiento

Un autobús prioritario en una encrucijada

Para reducir y hacer que los tiempos de viaje sean más fiables, los autobuses dispondrán de un sistema de detección que les permitirá obtener prioridad al acercarse a cruces de semáforos. Estudios posteriores permitirán especificar las normas para gestionar los cruces con el fin de optimizar su funcionamiento y garantizar la seguridad de todos los usuarios.

Nota: el proyecto propuesto incluye una reducción en el número de carriles de tráfico en ciertos tramos, teniendo en cuenta el tráfico vial esperado en el horizonte del proyecto. Se ha prestado especial atención al impacto del proyecto Bus Bords de Marne en el tráfico de coches, para no crear nuevos puntos de interrupción del tráfico, limitar el aumento de los tiempos de viaje en coche en el eje y así evitar aplazamientos en la red secundaria.