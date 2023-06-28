¿Cómo se elaboran las previsiones de tráfico?

Para estimar las previsiones de tráfico previstas para este proyecto de transporte público, Île-de-France Mobilités colabora con el Instituto de la Región de París, que enumera todos los proyectos actuales de desarrollo regional y así establece las perspectivas en términos de empleo y vivienda. Basándose en estos estudios, Île-de-France Mobilités está elaborando hipótesis que le permitirán perfeccionar su modelo, las cuales se actualizarán durante los estudios del diagrama esquemático y en cada etapa del proyecto. En cuanto a las prácticas de movilidad, el modelo en el que se basa el DOCP se desarrolló antes del confinamiento y la actual crisis sanitaria. No obstante, Île-de-France Mobilités ha realizado nuevas encuestas para medir los cambios recientes en la movilidad. Los resultados obtenidos se tendrán en cuenta en la medida de lo posible en los estudios preliminares en curso, y los modelos se actualizarán en cada etapa del proyecto.