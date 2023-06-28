¿Cómo se prevé la instalación para ciclistas?

Se construirá un carril bici bidireccional de 3 metros de ancho a lo largo del trazado de los Bus Bords de Marne. Este desarrollo dedicado y continuo fomentará el uso de bicicletas. Compacto, permite un equilibrio entre las diferentes funcionalidades para dejar un espacio para todos los usuarios (carriles bus, jardinería, aparcamiento, carriles viales) y garantizar la seguridad de los ciclistas. El carril bici está planificado en el lado norte de la carretera, para facilitar los intercambios con los barrios circundantes. Los pasos seguros en cruces o en las estaciones se profundizarán en los estudios posteriores del proyecto para permitir la continuidad de las rutas ciclistas hacia el sur. Estos desarrollos estarán vinculados a otros proyectos de desarrollo ciclista en marcha, como el Plan de Ciclismo 2024 del Consejo Departamental Seine-Saint-Denis y el proyecto "RER-V" liderado por el Collectif Vélo Île-de-France.