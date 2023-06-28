¿Cómo se prevé la instalación para ciclistas?

En la fase de los estudios del DOCP previos a la consulta, el proyecto contempla el desarrollo de un carril bici bidireccional de 3 metros de ancho, dedicado y continuo para promover el uso de bicicletas. Compacto, este diseño permite equilibrar las diferentes funcionalidades para dejar espacio para todos los usuarios (carriles bus, jardinería, aparcamiento, carreteras) y garantizar la seguridad de los ciclistas. El carril bici está planificado en el lado norte de la carretera, para facilitar los intercambios con los barrios circundantes. Los pasos seguros en cruces o estaciones se profundizarán en los estudios preliminares para permitir la continuidad de las rutas ciclistas hacia el sur. Estos desarrollos estarán vinculados a otros proyectos de desarrollo ciclista en marcha, como el Plan Ciclista 2024 del Consejo Departamental Seine-Saint-Denis y el proyecto "RER-V" liderado por el Collectif Vélo Île-de-France y la Región de Île-de-France. En los estudios preliminares en curso, y según los comentarios realizados durante la consulta, Île-de-France Mobilités está comprometida a promover la capacidad, seguridad y continuidad de las rutas ciclistas y peatonales a lo largo del recorrido del proyecto.