Durante los estudios en curso, ¿continuará la consulta?

En las directrices adoptadas tras la consulta, Île-de-France Mobilités se ha comprometido a continuar el trabajo de colaboración realizado con las autoridades locales, que han participado en la construcción del proyecto desde su inicio. También se comprometió a mantener un sistema de información continua y consulta con el público y las asociaciones durante el desarrollo del plan principal y el expediente de investigación. Para mantenerse informado sobre el avance del proyecto y ser informado sobre los próximos momentos de consulta entre ahora y la investigación pública prevista para 2023, puedessuscribirte a las noticias del proyecto.