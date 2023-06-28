Nueva líneaVal de Fontenay < > Chelles - Gournay
¿Desaparecerá la línea de autobús 113? ¿Y qué pasa con las otras líneas de autobús que usan el Eje?
La línea de autobús 113 y todas las líneas de autobús que utilicen total o parcialmente la ruta del futuro Bus Bords de Marne serán objeto de una reestructuración precisamente definida entre 2 y 3 años antes de que se ponga en marcha el proyecto. Esta reorganización de la red local de autobuses tendrá como objetivo, en particular:
- el tamaño que ofrece el autobús lo más parecido posible a las necesidades observadas,
- asegurar que las líneas de autobús estructuradas se beneficien de forma óptima de los desarrollos realizados,
- mantener el nivel actual de servicio más allá de la ruta TCSP hacia Nogent-sur-Marne por un lado, y más allá de la estación de Chelles por otro, ya que estos sectores están actualmente servidos por la línea 113.