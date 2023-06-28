¿Desaparecerá la línea de autobús 113? ¿Y qué pasa con las otras líneas de autobús que usan el Eje?

La línea de autobús 113 y todas las líneas de autobús que utilicen total o parcialmente la ruta del futuro Bus Bords de Marne serán objeto de una reestructuración precisamente definida entre 2 y 3 años antes de que se ponga en marcha el proyecto. Esta reorganización de la red local de autobuses tendrá como objetivo, en particular:

el tamaño que ofrece el autobús lo más parecido posible a las necesidades observadas,

asegurar que las líneas de autobús estructuradas se beneficien de forma óptima de los desarrollos realizados,

mantener el nivel actual de servicio más allá de la ruta TCSP hacia Nogent-sur-Marne por un lado, y más allá de la estación de Chelles por otro, ya que estos sectores están actualmente servidos por la línea 113.