¿Será el autobús suficiente para cubrir las necesidades y el crecimiento de la población local?

El proyecto Bus Bords de Marne tiene en cuenta los cambios en empleo, vivienda y transporte realizados en la región. Es el resultado de un trabajo colaborativo significativo con cada uno de los municipios implicados. El autobús podrá satisfacer la demanda y transportar hasta 40.000 pasajeros al día en autobuses articulados, aproximadamente un 30% más que la actual línea 113. La infraestructura será escalable y permitirá acomodar autobuses biarticulados para poder responder, si es necesario, a una mayor evolución de los desplazamientos más allá de la puesta en marcha del proyecto.