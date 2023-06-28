¿Requerirá expropiaciones en el proyecto?

En algunos sectores, donde los carriles no son lo suficientemente anchos para instalar carriles para autobuses, y dependiendo del escenario del número de carriles que se elijan, puede ser necesario ensanchar el perfil de la calle. Las adquisiciones de tierras pueden considerarse entonces a nivel de las secciones más restrictivas. Se definirán en futuros estudios y se presentarán lo antes posible durante la investigación de interés público. En algunos sectores, las ampliaciones podrían llevarse a cabo como parte de los proyectos urbanos del territorio, independientemente del proyecto de transporte.