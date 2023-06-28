¿Serán accesibles los autobuses y estaciones para todos?

Las nuevas estaciones serán accesibles para todos y cómodas. Mediante la creación de amplias aceras y el desarrollo de refugios peatonales en los cruces, el proyecto aumentará la seguridad peatonal a lo largo de todo el eje y, en particular, el acceso a las estaciones. Todas las instalaciones previstas, y en particular las estaciones y sus alrededores, cumplirán con las normas de accesibilidad (silla de ruedas, carritos, etc.).