¿Dónde estaría el terminal en Val de Fontenay?

En esta fase del proyecto, se prevé la ubicación de la terminal en el terminal de Val de Fontenay para facilitar las conexiones con otras líneas de autobús (se está estudiando la remodelación del terminal de autobuses como parte del estudio general sobre el centro de Val de Fontenay). Para llegar a los modos pesados (RER A y E, línea de metro 15 y tranvía 1), los pasajeros podrán utilizar, además de la terminal, las paradas de Carnot y Bobet y llegar a los nuevos edificios de pasajeros que se construirán al este de la A86 y la RER E, tomando la Allée des Sablons, que será remodelada. Durante los estudios preliminares, Île-de-France Mobilités estudiará las variantes para la ubicación de la terminal a la luz de las contribuciones recogidas durante la consulta y con el objetivo de optimizar las condiciones para la intermodalidad de autobuses dentro del clúster.