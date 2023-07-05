Nueva líneaVal de Fontenay < > Chelles - Gournay
¿Por qué elegir la estación Chelles-Gournay como tu terminal oriental?
Actualizado el
Para fomentar las conexiones con los modos pesados de Chelles, presentes o futuros (RER E, Transilien P, línea 16 del metro), es esencial planificar el paso del autobús lo más cerca posible de las estaciones del RER y del Grand Paris Express. Estudios posteriores deberán especificar los términos y condiciones para insertar el terminal en este importante centro de intercambio. No se consideraron otras dos terminales:
- El centro comercial Terre-Ciel: el número de pasajeros esperados entre el centro comercial Terre-Ciel y la estación Chelles – Gournay es mucho menor que el que permitió aumentar la frecuencia y capacidad de los Bus Bords de Marne; Por tanto, es preferible ofrecer este servicio por otra(s) línea(s) de la red local de autobuses.
- El ayuntamiento de Chelles: la terminal de los Bus Bords de Marne, se dimensionará para alojar dos autobuses articulados de energía limpia; estas infraestructuras serían difíciles de instalar en el lugar de la terminal parcial de la actual línea 113 frente al ayuntamiento de Chelles. Además, una terminal así supondría dificultades en la regularidad del autobús entre la estación Chelles – Gournay y la terminal.