¿Por qué elegir Val de Fontenay como tu terminal occidental?

Val de Fontenay es ahora la estación principal de la región oriental de Île-de-France. Este polo de atractivo se fortalecerá aún más en los próximos años mediante varios proyectos de desarrollo urbano y transporte. La terminal de la línea Bus Bords de Marne, situada en Val de Fontenay, responde a estos retos de movilidad. La extensión prevista hasta la estación de Nogent-sur-Marne no fue seleccionada por las siguientes razones:

el número de pasajeros esperados hacia y desde Nogent-sur-Marne es mucho menor que el que permitió dimensionar la línea Bus Bords de Marne desde Val de Fontenay hasta Chelles - Gournay;

la inserción de instalaciones para bicicletas y carriles dedicados a autobuses implicaría un impacto demasiado grande en el Boulevard de Strasbourg (en particular en los aparcamientos y los árboles de alineación).

Sin embargo, el proyecto irá acompañado de una reorganización de la red local de autobuses para mantener el nivel actual de servicio entre los municipios de Neuilly-Plaisance y Nogent-sur-Marne.