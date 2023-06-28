¿Por qué no aparecen en el mapa de proyectos de ampliación de la línea 1 del metro (Val de Fontenay) y la línea 11 del metro 11 (Neuilly-Hôpitals)?

El mapa del proyecto Bus Bords de Marne representa la situación prevista para 2030, en la que se basan las previsiones de tráfico de pasajeros utilizadas para dimensionar esta nueva oferta de transporte público. Los planes para extender la línea 1 del metro hasta Val de Fontenay y la línea 11 hasta Noisy-Champs no entrarán en servicio para 2030. Por eso no están en el mapa del proyecto. En cuanto al proyecto de ampliación del metro M1, el calendario provisional indica una puesta en marcha indicativa en 2035. En relación con la segunda fase del proyecto de extensión del metro M11 hacia Noisy-Champs, los llamados estudios esquemáticos realizados en 2016 permitieron realizar una evaluación socioeconómica basada en proyecciones de población y empleo establecidas por el Instituto de la Región de París (anteriormente Institut d'Aménagement urbain d'Île-de-France) en colaboración con INSEE Île-de-France. La Secretaría General de Inversión, en su opinión emitida en diciembre de 2019 sobre esta evaluación socioeconómica, concluyó que no era posible decidir sobre la idoneidad del proyecto sin conocer los posibles desarrollos urbanos posteriores a los proyectos ya conocidos en el territorio atravesado, y que solo una densificación importante, mucho mayor que la ya emprendida, podría hacer que la construcción de una línea de metro fuera adecuada.