El proyecto Bus Bords de Marne propone una reorganización y optimización de las estaciones de autobuses existentes para asegurar un buen equilibrio entre el buen servicio del territorio y una oferta eficiente de autobuses. Hoy en día, 22 estaciones de autobús, a veces muy cercanas entre sí y poco concurridas, se encuentran en la antigua RN34. Los Bus Bords de Marne darán servicio a 17 estaciones, separadas de media 500 m (es decir, una media de 5 minutos a pie) para limitar el impacto en la velocidad comercial de los autobuses. Este principio suele aplicarse en la estructuración de líneas de transporte público como un BRT (Bus Rapid Transit). La ubicación precisa de las estaciones aún no es definitiva en esta etapa, ya que se ha definido lo más cerca posible de los alojamientos y las instalaciones. Como parte de los estudios preliminares, Île-de-France Mobilités profundizará en la ubicación de todas las estaciones, así como la implantación de carriles exclusivos entre las estaciones de Pointe de Gournay y Rue du Port.