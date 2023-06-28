¿Por qué un autobús y no un tranvía?

Según estudios realizados por Île-de-France Mobilités, el número de pasajeros que probablemente usarán el transporte público en la antigua RN34 en el horizonte de la puesta en marcha del proyecto no justifica la instalación de un tranvía. Un autobús de transporte rápido (BRT) como los Bus Bords de Marne podrá satisfacer la demanda y transportar hasta 40.000 pasajeros al día en autobuses articulados, lo que supone aproximadamente un 30% más que la actual línea 113. Además, la infraestructura será escalable y permitirá acomodar autobuses biarticulados para poder responder, si es necesario, a una mayor evolución de los desplazamientos más allá de la puesta en marcha del proyecto.