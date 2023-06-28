¿Cuándo se pondrá en servicio el autobús?

El proyecto Bus Bords de Marne puede llevarse a cabo a medio plazo. Como referencia, pasaron entre 7 y 9 años entre la consulta y la puesta en marcha de proyectos comparables. Este periodo tiene en cuenta, en particular, el tiempo necesario para obtener las distintas autorizaciones regulatorias y el tiempo requerido para la adquisición de terrenos y la implementación de cualquier desviación de las redes de concesiones. Se buscará una optimización del calendario en las fases posteriores del proyecto.