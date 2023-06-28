¿Cuándo se pondrá en servicio el autobús? Y mientras tanto, ¿qué se planea a corto plazo para mejorar el tráfico de autobuses y los servicios locales?

El proyecto Bus Bords de Marne puede llevarse a cabo a medio plazo. Como referencia, pasaron entre 8 y 10 años de media entre los estudios preliminares (fase actual del proyecto) y la puesta en marcha de proyectos comparables. Este periodo tiene en cuenta, en particular, el tiempo necesario para obtener las distintas autorizaciones regulatorias y el tiempo requerido para la adquisición de terrenos y la implementación de cualquier desviación de las redes de concesiones. Cuando el proyecto se encargue:

Hoy se están tomando medidas para mejorar el servicio de autobús en la zona, en particular para apoyar la llegada de los primeros habitantes de la ZAC Maison Blanche, a saber:

la ampliación y refuerzo de la línea de autobús 643, con efecto desde el 31 de agosto de 2020, permite conectar el este de la ZAC Maison Blanche con la estación Chénay-Gagny servida por el RER E, ofreciendo así una alternativa al RER A para viajar hacia y desde París;

la evolución de la línea de autobús 203, desde el 4 de enero de 2021 con el traslado de la terminal de rue de Bougainville a Neuilly-sur-Marne, para conectar el oeste de la ZAC Maison Blanche con la estación Neuilly-Plaisance, a través del Parc du Croissant Vert;

tras las mediciones de pasajeros de la línea 113 realizadas en otoño de 2020, la RATP incrementó la frecuencia de autobuses el 31 de mayo de 2021 (tanto al inicio y al final de las horas punta como fuera de las horas punta);

cinco autobuses estándar de la línea 113 fueron reemplazados el 20 de junio de 2022 por autobuses articulados más espaciosos;

Île-de-France Mobilités y gestores de carreteras están estudiando mejoras a corto plazo para reducir las dificultades de operación de autobuses en la antigua RN34: optimización de la programación de los semáforos, creación de carriles para autobuses en el acceso a cruces difíciles, implementación de un sistema de detección en los cruces para dar prioridad a los autobuses en los cruces, Etcetera.