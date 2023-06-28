¿Cuál es el coste del proyecto? ¿Cómo se financiará?

El coste del proyecto, excluyendo el material rodante, se estima en aproximadamente 156,6 millones de euros sin impuestos (excluyendo impuestos) en las condiciones económicas de enero de 2020. Esta es una estimación en la fase de viabilidad de más o menos 20%. Se aclarará en el contexto de estudios posteriores. Los fondos necesarios para llevar a cabo los estudios hasta la investigación de interés público son proporcionados por cada uno de los financiadores (Estado, Región de Île-de-France, Departamentos de Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis y Val-de-Marne) sobre la base de sus propios fondos. Con motivo de la investigación pública, Île-de-France Mobilités propondrá una evaluación socioeconómica que permitirá valorar la utilidad pública del proyecto (económica, social y medioambiental) en relación con su coste.