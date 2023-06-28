¿Cuáles serán las características del material rodante?

Para hacer frente a la evolución de la demanda, se planea operar la futura línea Bus Bords de Marne con autobuses articulados de 18 m de longitud. Las instalaciones están dimensionadas para acomodar autobuses biarticulados y, por tanto, podrán soportar un mayor aumento de la demanda previsto a largo plazo en vista del desarrollo urbano del sector sin perjudicar la operatividad de la línea. Para 2024, toda la flota de autobuses tendrá que ser respetuosa con el medio ambiente. De acuerdo con este enfoque de transición energética, se operarán vehículos limpios (eléctricos o con biometano) en esta línea BRT. Los centros operativos de autobuses existentes, incluido el Centre Bus des bords de Marne situado en Neuilly-Plaisance, no tienen la capacidad necesaria para recibir futuros autobuses. Un nuevo centro de operaciones de autobuses garantizará su mantenimiento, limpieza, aparcamiento y cubrirá las necesidades de otras líneas de autobús de la zona. Se prevén dos emplazamientos cercanos a la ruta y una superficie adecuada para su instalación en esta fase de los estudios:

En Chelles, en el derecho de paso de la SNCF situado al sur de la línea ferroviaria;

En Neuilly-sur-Marne, en la autopista abandonada A103.

Al finalizar la consulta, los estudios del plano esquemático continuarán en uno o más de estos sitios. Se prestará especial atención a la calidad arquitectónica y ambiental de este edificio, esencial para el proyecto, desde la fase de diseño.