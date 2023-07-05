¿Cuál es el seguimiento de las opiniones y comentarios recogidos durante la consulta preliminar?

Al final de la consulta, Île-de-France Mobilités elaboró un informe en el que se enumeraban los intercambios y opiniones expresados y especificaba qué extrae de ellos en cuanto a lecciones y orientaciones para la continuación de los estudios a realizar, de modo que el proyecto responda mejor a las necesidades y expectativas del territorio. Este documento fue validado por el Consejo de Administración de Île-de-France Mobilités el 14 de abril de 2021 y está disponible en la biblioteca multimedia del sitio.Alimenta el proyecto y guía la realización de los estudios preliminares en curso. Los resultados de la consulta se adjuntarán al expediente de la investigación pública.