¿Cuál será el tiempo de viaje con el Bus Bords de Marne?

La siguiente tabla muestra algunos ejemplos de tiempos de viaje antes y después de la puesta en marcha del proyecto Bus Bords de Marne. Los tiempos actuales de viaje se establecen sobre la base de horarios teóricos y no tienen en cuenta las dificultades de tráfico observadas hoy en día. Gracias al proyecto, los autobuses serán más regulares y el ahorro en tiempo de viaje será mayor.