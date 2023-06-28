¿Cuáles son los desarrollos urbanos y paisajísticos propuestos por el proyecto?

El proyecto Bus Bords de Marne permite la remodelación completa del espacio público, desde las aceras hasta la carretera, a lo largo de todo el recorrido. Los desarrollos propuestos contribuirán a reducir el fuerte carácter vial de la antigua RN34. Se dará más espacio a peatones y ciclistas, con aceras más cómodas y el desarrollo de un carril bici continuo de doble sentido. El paisajismo se determinará en los próximos estudios del proyecto.