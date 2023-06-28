¿Cuáles son los desarrollos urbanos y paisajísticos propuestos por el proyecto?

Los tratamientos de paisajismo propuestos a lo largo de toda la ruta ayudarán a reducir el fuerte carácter vial de la antigua RN34 y a fortalecer el enlace natural con las orillas del Marne. El aspecto mineral actual de este importante y muy transitado eje se compensará con el desarrollo de aceras plantadas tan pronto como el derecho de paso sea suficiente. En esta fase del proyecto, se han identificado zonas de impacto con la necesaria tala de árboles en ciertos lugares, como en Perreux-sur-Marne (la instalación del carril dedicado al autobús requeriría la eliminación de la mediana central y la retirada de los árboles allí). Sin embargo, las eliminaciones de árboles previstas en esta etapa siguen siendo condicionadas al análisis detallado de la ubicación de las estructuras como parte de los estudios preliminares que se están realizando. Se trata de evitar o reducir los impactos tanto como sea posible según el enfoque ERC: evitar, reducir, compensar. Si es necesario, Île-de-France Mobilités implementará medidas de compensación cualitativa.