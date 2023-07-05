¿Y qué pasa con el servicio a la estación de Nogent-sur-Marne?

El proyecto irá acompañado de una reorganización de la red local de autobuses. Se mantendrá un servicio entre las estaciones de Nogent-sur-Marne y Neuilly-Plaisance, con línea(s) distinta(s) de los Bus Bords de Marne. Se consideró la terminal de los Bus Bords de Marne en la estación del RER Nogent-sur-Marne, pero esta opción no se eligió por las siguientes razones:

el número de pasajeros esperados hacia y desde Nogent-sur-Marne es mucho menor que el que permitió dimensionar la línea Bus Bords de Marne entre Val de Fontenay y Chelles - Gournay; es preferible ofrecer este servicio por otra línea de autobús más adecuada;

la inserción de instalaciones para bicicletas y carriles dedicados a autobuses implicaría un impacto demasiado grande en el Boulevard de Strasbourg (en particular en los aparcamientos y los árboles de alineación).