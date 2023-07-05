Nueva líneaVal de Fontenay < > Chelles - Gournay
¿Qué está previsto para el servicio del distrito de Castermant, el distrito del ayuntamiento y el centro comercial Terre-Ciel en Chelles?
El proyecto irá acompañado de una reorganización precisamente definida de la red local de autobuses entre 2 y 3 años antes de que el proyecto entre en marcha. Líneas distintas a los Bus Bords de Marne permitirán entonces mantener el servicio entre la estación Chelles - Gournay, el ayuntamiento y el centro comercial.