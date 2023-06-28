Si se reduce el número de carriles viales, ¿cuál será el impacto en el tráfico local y en los conductores que actualmente utilizan este eje?

El proyecto requiere pasar de un perfil de 4 carriles para conductores (2 carriles en cada dirección) a un perfil de 2 o 3 carriles en la antigua RN34, dependiendo de las secciones, para permitir la inserción de carriles dedicados a autobuses y facilidades de calidad para peatones y ciclistas, limitando al mismo tiempo el impacto en las adquisiciones de terrenos. aparcamiento y árboles de transmisión. Los estudios de tráfico realizados antes de la consulta mostraron que esta reducción de la capacidad viaria reduciría el número de vehículos que pasan por el eje, mejorando así la calidad de vida alrededor del eje (ruido, calidad del aire, seguridad en los pasos peatonales): una ruta por la autopista A4 o la Francilienne sería más atractiva para los vehículos en tránsito. No obstante, el tráfico seguiría siendo intenso en ciertos sectores de la antigua RN34, con o sin la finalización del proyecto Bus Bords de Marne. Esto sería especialmente cierto en la Punta de Gournay, entre la estación del RER Neuilly-Plaisance y el cruce de Leclerc en Perreux-sur-Marne, y entre el cruce de la Resistencia y el sector hospitalario en Neuilly-sur-Marne. Durante la consulta preliminar, la reducción del número de carreteras suscitó una fuerte preocupación por parte del público y las comunidades afectadas por el proyecto, respecto a las perspectivas de deterioro de las condiciones de tráfico en este eje y la zona circundante, así como su impacto en el entorno vital. Los próximos estudios de tráfico permitirán profundizar, según diferentes escenarios y en colaboración con las autoridades locales, los impactos del proyecto sobre el tráfico viario, para informar la elección del desarrollo que finalmente se llevará a la investigación pública. Los desarrollos propuestos deberán ser consistentes de un extremo a otro de la ruta para evitar la aparición de "cuellos de botella". Estos estudios también permitirán especificar los principios de funcionamiento de las intersecciones, los principales puntos de congestión viaria, y definir las medidas necesarias en las carreteras cercanas a la antigua RN34.