EL CENTRO DE LA CIUDAD DE ARGENTEUIL

Esta parte de la ruta tiene como objetivo servir al centro de Argenteuil, sus tiendas, sus numerosas instalaciones administrativas, culturales, educativas y médicas, pero también facilitar el acceso a la estación de la SNCF.

Desde la estación de autobuses, la ruta recorre los bulevares Berteaux, Feix, Jeanne D'Arc y Galliéni, luego la rue du lieutenant-colonel Prudhon y la avenue du Général de Gaulle.