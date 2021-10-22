Financiación y actores
Los actores
Infraestructura
Muchos actores públicos se han comprometido a financiar los estudios del proyecto: el Estado (21%), la Región de Île-de-France (49%) y el departamento de Val-d'Oise (30%).
Material rodante
El material rodante (es decir, los autobuses) será financiado al 100% por Île-de-France Mobilités.
La granja
La operación (es decir, el mantenimiento de autobuses y estaciones, recursos humanos y videovigilancia, etc.) será financiada al 100% por Île-de-France Mobilités.
Los financiadores
Comprometido con la mejora de los desplazamientos diarios y la transición hacia un transporte más sostenible, el Estado cofinancia el proyecto a través del componente de movilidad 2023-2027 del Contrato del Plan Estado-Región (CPER) 2021-2027 y participa activamente en su seguimiento a través de las prefecturas de Val-d'Oise y Yvelines.
Como principal financiador del transporte público en la región de Île-de-France, la región de Île-de-France está invirtiendo enormemente para modernizar y ampliar la red. Junto a Île-de-France Mobilités, actúa para mejorar de forma sostenible las condiciones de transporte de los residentes de Île-de-France y satisfacer las necesidades de todos los usuarios.
Los socios
La comunidad de aglomeración Saint Germain Boucles de Seine es un socio plenamente comprometido con el proyecto, movilizado a lo largo de los estudios y trabajos. Su compromiso permite garantizar una estrecha coordinación a nivel local y garantizar una integración armoniosa de la operación en la dinámica territorial.
La comunidad de aglomeración Val Parisis es un socio plenamente comprometido en el proyecto, movilizado a lo largo de los estudios y trabajos. Su compromiso permite garantizar una estrecha coordinación a nivel local y garantizar una integración armoniosa de la operación en la dinámica territorial.
La Gran Metrópoli de París es un socio plenamente comprometido en el proyecto, movilizado a lo largo de los estudios y obras. Su compromiso permite garantizar una estrecha coordinación a nivel local y garantizar una integración armoniosa de la operación en la dinámica territorial.
El municipio de Argenteuil es un socio plenamente comprometido en el proyecto, movilizado a lo largo de los estudios y trabajos. Su compromiso permite garantizar una estrecha coordinación a nivel local y garantizar una integración armoniosa de la operación en la dinámica territorial.
El municipio de Bezons es un socio plenamente comprometido con el proyecto, movilizado a lo largo de los estudios y obras. Su compromiso permite garantizar una estrecha coordinación a nivel local y garantizar una integración armoniosa de la operación en la dinámica territorial.
El municipio de Cormeilles-en-Parisis es un socio plenamente comprometido en el proyecto, movilizado a lo largo de los estudios y obras. Su compromiso permite garantizar una estrecha coordinación a nivel local y garantizar una integración armoniosa de la operación en la dinámica territorial.