Financiación y actores

Los socios

La comunidad de aglomeración Saint Germain Boucles de Seine es un socio plenamente comprometido con el proyecto, movilizado a lo largo de los estudios y trabajos. Su compromiso permite garantizar una estrecha coordinación a nivel local y garantizar una integración armoniosa de la operación en la dinámica territorial.

La comunidad de aglomeración Val Parisis es un socio plenamente comprometido en el proyecto, movilizado a lo largo de los estudios y trabajos. Su compromiso permite garantizar una estrecha coordinación a nivel local y garantizar una integración armoniosa de la operación en la dinámica territorial.

La Gran Metrópoli de París es un socio plenamente comprometido en el proyecto, movilizado a lo largo de los estudios y obras. Su compromiso permite garantizar una estrecha coordinación a nivel local y garantizar una integración armoniosa de la operación en la dinámica territorial.

El municipio de Argenteuil es un socio plenamente comprometido en el proyecto, movilizado a lo largo de los estudios y trabajos. Su compromiso permite garantizar una estrecha coordinación a nivel local y garantizar una integración armoniosa de la operación en la dinámica territorial.

El municipio de Bezons es un socio plenamente comprometido con el proyecto, movilizado a lo largo de los estudios y obras. Su compromiso permite garantizar una estrecha coordinación a nivel local y garantizar una integración armoniosa de la operación en la dinámica territorial.

El municipio de Cormeilles-en-Parisis es un socio plenamente comprometido en el proyecto, movilizado a lo largo de los estudios y obras. Su compromiso permite garantizar una estrecha coordinación a nivel local y garantizar una integración armoniosa de la operación en la dinámica territorial.