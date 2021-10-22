HACIA LA ESTACIÓN CORMEILLES-EN-PARISIS: MEJORAS PARA FACILITAR EL TRÁFICO DE AUTOBUSES
La ruta considerada es la de la actual línea de autobús 3, que utilizará la infraestructura dedicada a los autobuses entre el Pont de Bezons y el cruce de Schuman, y que mantendrá su ruta actual hasta la estación de Cormeilles-en-Parisis al ofrecer servicio a la ZAC des Bois-Rochefort.
En unos 3 kilómetros, se proponen medidas de apoyo en el municipio de Cormeilles-en-Parisis para garantizar buenas condiciones de accesibilidad a la estación y promover la operación de autobuses, limitando al mismo tiempo el impacto en el entorno urbano.
Tres estaciones serán remodeladas para ofrecer más comodidad a los pasajeros y ahorrar tiempo en el resort.
Tres intersecciones se verán afectadas por la implementación de la prioridad para los autobuses:
1 – Avenue Louis Hayet / Rue des Frères Lumière
2 – Rue de Saint-Germain / Rue du Général Sarrail
3 – Rue du Général Sarrail / Rue du Lieutenant Edouard Vicario
Además, dos cruces requieren un cambio de prioridad a favor de los autobuses:
1 – Rue Saint Germain / Rue des Champs Guillaume: se instalará una parada en la Rue des Champs Guillaume en lugar de la que actualmente hay en la Rue Saint Germain para facilitar la circulación de autobuses en esta calle.
2 – Rue Saint-Germain / Rue de Nancy: se establecerá una vía para los vehículos que lleguen desde la Rue de Saint-Germain hacia el norte, facilitando el giro a la izquierda de los autobuses hacia la estación de autobuses.
Se planifican tres proyectos de transporte público en la zona de estudio (para 2028 y 2030):
- Ampliación del tranvía T11 en Sartrouville
- EOLE: extensión del RER E hasta Mantes-la-Jolie
- Ampliación del tranvía 1
El proyecto Bus Entre Seine y el tranvía T11 son dos proyectos complementarios para la región. Algunas líneas de autobús que se benefician del proyecto Bus Entre Seine, en particular la línea 272, podrán conectar con el tranvía T11 en Argenteuil, Val-Notre-Dame y Sartrouville.
Se pretende reorganizar la red de autobuses en la antesala del proyecto del tranvía T11. Como el proyecto Bus Entre Seine prevé mejoras ocasionales en las carreteras de Sartrouville, el trazado de las líneas puede evolucionar para garantizar una red óptima de transporte público en esta zona.
La carga de autobuses que utilizan los carriles dedicados que se acercan a la estación de Argenteuil disminuirá debido a la llegada del tranvía T11 y será de alrededor de 1.100 pasajeros durante la hora punta de la mañana.