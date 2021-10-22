HACIA LA ESTACIÓN CORMEILLES-EN-PARISIS: MEJORAS PARA FACILITAR EL TRÁFICO DE AUTOBUSES

La ruta considerada es la de la actual línea de autobús 3, que utilizará la infraestructura dedicada a los autobuses entre el Pont de Bezons y el cruce de Schuman, y que mantendrá su ruta actual hasta la estación de Cormeilles-en-Parisis al ofrecer servicio a la ZAC des Bois-Rochefort.

En unos 3 kilómetros, se proponen medidas de apoyo en el municipio de Cormeilles-en-Parisis para garantizar buenas condiciones de accesibilidad a la estación y promover la operación de autobuses, limitando al mismo tiempo el impacto en el entorno urbano.

Tres estaciones serán remodeladas para ofrecer más comodidad a los pasajeros y ahorrar tiempo en el resort.

Tres intersecciones se verán afectadas por la implementación de la prioridad para los autobuses:

1 – Avenue Louis Hayet / Rue des Frères Lumière

2 – Rue de Saint-Germain / Rue du Général Sarrail

3 – Rue du Général Sarrail / Rue du Lieutenant Edouard Vicario

Además, dos cruces requieren un cambio de prioridad a favor de los autobuses:

1 – Rue Saint Germain / Rue des Champs Guillaume: se instalará una parada en la Rue des Champs Guillaume en lugar de la que actualmente hay en la Rue Saint Germain para facilitar la circulación de autobuses en esta calle.

2 – Rue Saint-Germain / Rue de Nancy: se establecerá una vía para los vehículos que lleguen desde la Rue de Saint-Germain hacia el norte, facilitando el giro a la izquierda de los autobuses hacia la estación de autobuses.