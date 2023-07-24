La consulta continúa
Desde el final de la consulta preliminar y durante todos los estudios preliminares del Esquema y la preparación del Expediente de Investigación Pública, Île-de-France Mobilité ha mantenido el diálogo con todos los socios, autoridades locales y responsables de proyectos relacionados en el territorio, a través de:
- Reuniones sectoriales con representantes de los departamentos o de los actores implicados en el proyecto para presentar, compartir y validar técnicamente los estudios en parte de la ruta.
- Comités técnicoscon representantes de los departamentos de los interesados implicados (financiadores, Val d'Europe Agglomération, ciudades afectadas, EPA Francia, Eurodisney, SNCF, etc.) cuyo propósito es presentar, compartir y validar técnicamente el progreso de los estudios en toda la ruta.
- Comités de seguimiento cuyo propósito es validar, junto con los representantes electos del territorio y los financiadores del proyecto, los estudios esquemáticos y el expediente de la investigación de servicios públicos antes de que sea aprobado por la junta directiva de Île-de-France Mobilités.
- Una reunión con las asociaciones ciclistas para presentarles las instalaciones ciclistas previstas y recopilar sus comentarios y recomendaciones para la continuación de los estudios que se llevarán a cabo.