La consulta continúa

Desde el final de la consulta preliminar y durante todos los estudios preliminares del Esquema y la preparación del Expediente de Investigación Pública, Île-de-France Mobilité ha mantenido el diálogo con todos los socios, autoridades locales y responsables de proyectos relacionados en el territorio, a través de:

Comités de seguimiento cuyo propósito es validar, junto con los representantes electos del territorio y los financiadores del proyecto, los estudios esquemáticos y el expediente de la investigación de servicios públicos antes de que sea aprobado por la junta directiva de Île-de-France Mobilités. Una reunión con las asociaciones ciclistas para presentarles las instalaciones ciclistas previstas y recopilar sus comentarios y recomendaciones para la continuación de los estudios que se llevarán a cabo.