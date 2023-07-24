Consulta preliminar (2015)

Île-de-France Mobilités, la propietaria del proyecto, organizó una consulta preliminar sobre el proyecto del 11 de mayo al 26 de junio de 2015, en colaboración con los financiadores del proyecto (la región de Île-de-France y el Consejo Departamental de Seine-et-Marne) y las autoridades locales. Para recopilar el mayor número posible de opiniones y adaptarse a las particularidades del territorio, se han implementado varios métodos para informar y expresar al público.

Este tiempo privilegiado de información y diálogo permitió por primera vez presentar el proyecto a personas que viven, trabajan y viajan en el territorio. La presentación del proyecto se realizó sobre la base del Archivo de Objetivos y Características Principales (DOCP), un documento que presenta los elementos de viabilidad y oportunidad del proyecto. Esta consulta también tuvo como objetivo recopilar la opinión de todos sobre el proyecto.

Durante la consulta se propusieron varias variantes de ruta (véase p.3 del folleto), lo que ayudó a clarificar la elección de Île-de-France Mobilités para que el proyecto cumpliera mejor con las expectativas y necesidades del territorio.