Consulta preliminar (2015)
Île-de-France Mobilités, la propietaria del proyecto, organizó una consulta preliminar sobre el proyecto del 11 de mayo al 26 de junio de 2015, en colaboración con los financiadores del proyecto (la región de Île-de-France y el Consejo Departamental de Seine-et-Marne) y las autoridades locales. Para recopilar el mayor número posible de opiniones y adaptarse a las particularidades del territorio, se han implementado varios métodos para informar y expresar al público.
Este tiempo privilegiado de información y diálogo permitió por primera vez presentar el proyecto a personas que viven, trabajan y viajan en el territorio. La presentación del proyecto se realizó sobre la base del Archivo de Objetivos y Características Principales (DOCP), un documento que presenta los elementos de viabilidad y oportunidad del proyecto. Esta consulta también tuvo como objetivo recopilar la opinión de todos sobre el proyecto.
Durante la consulta se propusieron varias variantes de ruta (véase p.3 del folleto), lo que ayudó a clarificar la elección de Île-de-France Mobilités para que el proyecto cumpliera mejor con las expectativas y necesidades del territorio.
Documentos relativos a la consulta previa
El folleto del proyecto
Los resultados de la consulta
Los estudios esquemáticos continuaron sobre las variantes seleccionadas tras la evaluación de la consulta:
- En Val d'Europe, el servicio al hospital a través del bulevar circular es la variante que se ha elegido.
- En el centro de la estación Marne-la-Vallée–Chessy, se ha seleccionado la ruta alternativa a través de la Rue Morris
- En Esbly, se ha elegido la ruta alternativa a través del colegio Louis Braille
- 2 encuentros de pasajeros en las estaciones de Marne-la-Vallée – Chessy el 4 de junio y Val d'Europe el 10 de junio de 2015
- Herramientas de participación en folletos con cupón T y página web
- 2 reuniones públicas en Esbly el 26 de mayo de 2015 y en Serris el 16 de junio de 2015